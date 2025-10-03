Mångsidig fibertekniker
2025-10-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Kävlinge
Nu har du chansen att bli en del av oss på NPSolution. Vi söker dig som är en självgående, initiativtagande fibertekniker och vill jobba runt om i Götaland tillsammans med din kollega - samtidigt som du förlänger helgen vid resor!

Om tjänsten
Tjänsten innebär ett nära samarbete med din kollega och andra entreprenörer i våra pågående projekt. Du åker tillsammans med din kollega och utför allt från installationer, felsökningar, mätningar, fastighetsnät, svetsning, blåsning och allt tänkbart arbete som fibertekniker utför.
Majoriteten av våra projekt finns i Götaland och kommer innebära resor. En heltidstjänst med arbete måndag-fredag, eller enligt överenskommelse vid resor.
Grundkrav:
• B-körkort
Meriterande:
• Robust fiber
• APV
• INCERT
För att du ska trivas hos oss
Det krävs att du är en lagspelare som trivs med att jobba nära din kollega. Samarbetsförmåga och yrkesstolthet är viktiga delar för att trivas och passa in i vårt gäng. Du har bred erfarenhet som fibertekniker, tar dig an de uppgifter som behöver göras och är inte rädd för att ta initiativ och förslag hur vi kan lösa problem vi stöter på längs vägen.
Du behöver vara flexibel och ordningsam när det ibland blir snabba vändningar i planeringen där oväntade situationer dyker upp.
Vad du kan förvänta dig av oss
Vi ger dig en trygg anställning genom kollektivavtal med SEKO, förmånen med friskvårdsbidrag och ser till att du har de utbildningar du behöver för att utföra arbetet på ett rättssäkert sätt.
Vi har ett kontinuerligt pågående arbete för att bibehålla sammanhållning, trivsel och glädje i vårt bolag. En gång i månaden ses vi allihop på vårt kontor i Helsingborg för att ses, lyfta viktiga frågor och väsentlig information.
Vilka är vi?
Vi är NPSolution - För våra kunder är vi den pålitliga partnern inom el, nätverk och anläggning. Med huvudkontor i Helsingborg är vi verksamma i Götaland, Norden och där vi genomföra lönsamma, utvecklande och roliga projekt.
Vi är ett företag med högt till tak, lojalitet och utvecklingsmöjligheter. Jobbar du för oss - jobbar vi för dig!
Nyfiken?
Kontakta veronica.backstrom@npsolution.se
070-744 27 52 vid frågor. Din ansökan skickar du till: jobb@npsolution.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivare NPSolution AB
(org.nr 559101-8782), http://www.npsolution.se
Veronica Bäckström
veronica.backstrom@npsolution.se
070-744 27 52
