Manager RE&FM Operations
2025-10-30
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vi söker nu en Manager RE&FM Operations till vår Nordiska organisation Real Estate and Facility Management!
Real Estate & Facility Management är ett Shared Service Center dvs en intern tjänsteleverantör inom Vattenfall koncernen med ansvar för Vattenfalls hyrda och ägda kontorsfastigheter och vissa anläggningsfastigheter samt alla tjänster som behövs för att fastigheterna och kontorsmiljöerna ska fungera väl. Det innebär ansvar för hyreskontrakt, yttre och inre service och underhåll av fastigheterna samt kontorstjänster som spänner över bevakning, inpassering, lokalvård, kontorsmaterial, kaffe och frukt, posthantering, dokumentarkiv, växel, möbler och inredning.
Som Manager RE&FM Operations får du en nyckelroll där du ser till att våra kontor och anläggningar fungerar smidigt varje dag. Du ansvarar för att våra medarbetare har tillgång till inspirerande och välfungerande arbetsmiljöer, och du ser till att allt från säkerhet till service och arkivhantering håller högsta kvalitet. Med ett engagerat ledarskap driver du utvecklingen framåt och säkerställer att vi levererar effektiva och uppskattade tjänster till hela Vattenfall.
Du får möjlighet att påverka och utveckla ett brett utbud av tjänster som når ut till cirka 250 platser i Norden - där de flesta finns i Sverige. Tillsammans med våra leverantörer och ditt team ser du till att leveranserna fungerar och utvecklas, och du har det övergripande ansvaret för att följa upp och styra arbetet.
I rollen leder du hela RE&FM:s operativa drift och är en viktig del av RE&FM Nordic, där du samarbetar nära med kollegor inom Service Management, Projects och Business Support. Du leder en ledningsgrupp med fem gruppchefer, som tillsammans ansvarar för våra tre RE&FM-regioner samt Security Services och Document Services. Du rapporterar direkt till Director RE&FM Nordic.
Ditt arbete inkluderar bland annat ansvar för:
Den dagliga fastighets- och servicedriften av anläggningar/kontor.
Lokalförsörjning för Vattenfalls medarbetare.
Förvaltningsplaner för ägda fastigheter.
Ledning och styrning av arbetet i RE&FM Operations ledningsgrupp.
Total driftbudget för RE&FM Operations och för respektive RE&FM-budget förrespektive affärsverksamhet.
Samverkan med hyresvärdar, leverantör/leverantörer av FM-tjänster.
Uppföljning av OPI:er samt produkt- och servicekvalitet.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning inom fastighetsförvaltning eller liknande område.
Erfarenhet av arbete med ekonomi och redovisning, förhandlingsteknik och inköp
Erfarenhet som chef, gärna med erfarenhet av att leda andra chefer.
Flera års erfarenhet av förvaltning, driftledning och/eller projektledning inom fastighetsbranschen.
Erfarenhet av leverans av RE&FM tjänster inom större företag.
Erfarenhet av fastighetsportföljförvaltning.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet inom området leverans av FM hard och soft tjänster.
Erfarenhet inom området administrativ fastighetsförvaltning.
Erfarenhet av kärnkraft eller likvärd process- eller tillverkningsindustri.
Erfarenhet av portföljförvaltning av fastigheter inom process- eller tillverkningsindustri.
Vi tror att du är en person som bygger nätverk och är kontaktskapande samt genuint intresserad av de interna kundernas verksamheter och utmaningar. För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha förmågan att leda både specifikt i vissa detaljer likväl som mot strategiska ambitioner.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Forsmark, Ringhals, Göteborg eller Trollhättan.
För mer information om tjänsten kontakta Per Spåls, 0703 27 70 20.
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO) och Anders Bohlin (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2025.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
