Management Trainee: Ingenjör idag, chef imorgon!
Elis Textil Service AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-02-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elis Textil Service AB i Malmö
, Burlöv
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
...men är du redo för lite "KBK" så kom till oss, vi väntar på dig!Om Elis
Elis erbjuder heltäckande hyrlösningar för hygien- och textilservice. Hundratusentals arbetskläder, mattor, torktrasor, bädd-, bad- och bordstextilier cirkulerar dagligen mellan Elis tvätterier och kunder inom vård och omsorg, industri, handel, renrum, hotell och restaurang. Genom logistik och textilvård optimeras användandet av varje plagg och textilier, och behovet av nyproduktion minimeras. Det är ett arbetssätt som visar vägen i den cirkulära omställningen, och en modell som Elis har arbetat efter i över 75 år.
Elis Textil Service AB är en del av börsnoterade franska Elis SA med närmare 435 tvätterier och drygt 57 000 anställda i 31 länder i Europa, Asien och Latinamerika. 2025 omsatte koncernen 46 MDR SEK. I Sverige har vi 21 tvätterier 1800 anställda omsätter 2,6 MDR SEK. Huvudkontor i Malmö och anläggningar från Limhamn i söder till Luleå i norr.
Vi är ett av Sveriges 500 största bolag och har av Karriärföretagen blivit utsedda som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för tredje året i rad samt 2025 utsedda till topp 15 traineeprogram! Vi vill inte skryta men 2025 blev vi även utsedda till Årets Employer Branding-företag.
Management Trainee
Ingenjör idag, chef imorgon!
Vi söker nu två trainees som vill göra en spännande resa och karriär hos oss!
Vem är vi?
Vi är ett stabilt och växande företag med tydliga värderingar och en framgångsrik affärsmodell som håller över tid. Här trivs våra medarbetare länge - vi har hög medellängd på anställningar, starka resultat på vår senaste People Survey och schyssta förmåner.
Hos oss får du trygghet, utveckling och verkliga möjligheter att växa in i ledarskap. Vi tror på arbetsglädje, gemenskap och en kultur där alla kan bidra och bli sedda. Här är företagskulturen familjär, inkluderande och inspirerande - och du får chans att utvecklas både i din roll och som person.
Hos oss får du:
• Leva ledarskap på riktigt - människor, projekt och resultat.
• Internationella erfarenheter - jobba på olika platser i Sverige och utomlands.
• Mentor och nätverk - väx snabbt och lär av de bästa.
• Vara en del av ett av Sveriges topp 15 traineeprogram och Årets Employer Branding-företag
Vem är du?
• Du har avslutat din civilingenjörsexamen och kan ha jobbat i högst 1 år efter din examen.
• Vill leda, påverka och ta ansvar.
• Är flyttbar och flexibel.
• Har driv, mod och energi.
Vad har Daniel Back, Management Trainee, att säga om tjänsten?
"Som trainee på Elis får man variation och utveckling och lär känna företaget på alla nivåer. Arbetet är ofta ute i verksamheten, vilket gör att man ser verkligheten på nära håll. Man arbetar i varierande projekt, ställs inför nya utmaningar och får samtidigt stöd av erfarna kollegor. Jag känner att jag hela tiden utvecklas, både som person och i arbetet - det är det bästa med att vara trainee på Elis."
Vad innebär rollen som Management Trainee?
Elis Management Traineeprogram är individuellt utformat och inkluderar fyra varierande block som vardera löper under sex månader. Syftet med programmet är att utveckla dina kunskaper inom flera olika områden med fokus på att göra dig till vår nästa stjärna.
Du kommer vara stationerad på vårt huvudkontor och/eller på någon av våra anläggningar i Sverige samt under minst ett av våra utbildningsblock vara utomlands inom Elis-koncernen. Under utbildningstiden kommer du att få en nationell samt internationell insyn i vår verksamhet.
Traineeprogrammet startar hösten 2026 och ger dig möjlighet att få en stor förståelse för verksamheten genom att ingå i olika projekt på en flera avdelningar.
Vad kan du? Till traineeprogrammet 2026 söker vi dig som är i färd med att avsluta, eller nyligen har avslutat, civilingenjörs- och/eller ekonomexamen. Du kan ha arbetat i högst 1 år efter din examen. Du bör vara bosatt i, alternativt villig att flytta till Malmöregionen. Flytande i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.
Ansökan Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Filippa Carle, HR Business Partner, på mejl filippa.carle@elis.com
Genom länken nedan kan du registrera din ansökan, ett personligt brev och CV. Sista ansökningsdag är söndagen den 15 mars 2026. Vi gör löpande urval och därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7082866-1829064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171), https://jobb.elis.se
Elis Textil Service AB (tidigare Berendsen Textil Service AB) (visa karta
)
211 46 MALMÖ Arbetsplats
Elis Textil Service Jobbnummer
9728054