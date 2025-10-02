Man i 39-årsåldern i Stöde söker timvikarier
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Stöde. Just nu söker vi timvikarier som kan jobba dag-och nattpass. För rätt person finns eventuellt chans till fast tjänst på 95% inom en snar framtid.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
08.30-20.30
08.30-21-30
07.00-20.00 (enstaka pass)
20.30-08.30
21.30-08.30
21.30-07.00 (enstaka pass)
Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i övre 30-årsåldern med stort intresse för träning och som tidigare tävlade på elitnivå. Han behöver stöd under natten med vändningar, toalettbesök, övervakning samt vid epilepsianfall och andningssvårigheter.
Som assistent hjälper du även till med på- och avklädning, hygien, medicinering samt kommunikation, då kunden har afasi. Du stödjer även med hushållssysslor och träning.
Kunden använder flera hjälpmedel som du som assistent hjälper honom att hantera. Dessa inkluderar el-rullstol, manuell rullstol, rullator, hostmaskin, PEP-mask samt bildstöd.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som kan förstå och anpassa dig efter individers behov. Du är lyhörd, empatisk och delar kundens intresse för träning.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort
Tillgång till bil
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: timvikarie
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://rehabassistans.se/ Arbetsplats
Rehabassistans Kontakt
Wilma Bystrom wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9536879