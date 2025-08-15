Måltidsbiträde till Strandens förskola
2025-08-15
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vår verksamhet är inne i en spännande resa där vi utvecklar lustfyllda, vällagade, näringsrika och hållbara måltider för barnen på Strandens förskola. Vi arbetar med barninflytande och i nära samarbete med pedagogerna för att måltiderna ska bli en positiv och lärorik upplevelse.
Om du vill jobba i en organisation med stark framåtanda, högt engagemang och yrkesstolthet för mat och måltider kan detta vara helt rätt för dig.
Hos oss får du en inspirerande vardag i ett engagerat team, där du är med och utvecklar våra måltider. Du blir inte bara ett måltidsbiträde - du blir också en inspiratör för både kollegor och barn. Tillsammans med pedagoger och annan personal bidrar du till att skapa goda matvanor och en förståelse för hållbarhet redan från tidig ålder.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde i mottagningskök kommer du att utföra alla vanligt förekommande arbetsuppgifter, såsom diskning, salladsberedning, frukost- och mellanmålsservering samt matlagning en gång i veckan. Förskolan serverar dagligen varm mat till cirka 45 barn, där maten levereras från produktionsköket övriga dagar. Du är med och säkerställer att barnen får god, näringsriktig, hållbar och säker mat. Tillsammans med kollegorna bidrar du också till att driva utvecklingen av verksamheten framåt.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha gymnasieutbildning eller annan utbildning/kurser inom storhushåll/restaurang eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du arbetat som måltidsbiträde och är van att arbeta med service och bemötande. I den här rollen behöver du kunna arbeta obehindrat på svenska. Du är van att hantera digitala hjälpmedel.
Vi söker dig som har goda egenskaper inom relationsbyggande och service. Som person är du också kreativ och lösningsorienterad. Du är öppen för nya idéer, har lätt för att skapa positiva relationer och är snabb på att hitta alternativa lösningar.
Om du blir aktuell för rollen ska du kunna uppvisa godkänt utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
