Måltidsbiträde till Kullaviksskolans mottagningskök i Kullavik
2025-10-10
Nu söker vi dig som vill göra skillnad i barnens vardag! Som måltidsbiträde hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där måltiderna är en stund för gemenskap, energi och lärande - och du får en central roll i att skapa en trivsam och pedagogisk måltidsmiljö.
Rollen som måltidsbiträde hos oss
Som måltidsbiträde på Kullaviksskolan arbetar du i ett mottagningskök. Du ansvarar för att förbereda frukost och mellanmål samt tillaga tillbehör till lunchen. Du ser till att måltiderna blir både goda och inbjudande.
Måltiderna serveras på egna hus för de yngsta barnen och i matsal för de äldre. Du förväntas svara på frågor om menyn, allergier och specialkost samt förstå regler kring hantering av kemiska produkter. Det förekommer även att man stöttar upp vid behov på närliggande skolor och förskolor i närområdet.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
- Tillagning av tillbehör och beredning av måltider
- Mottagning av varor och egenkontroll
- Hantering av specialkost och allergianpassningar
- Disk, städning och god livsmedelshygien
- Samarbete med pedagogerna för en trygg och positiv måltidssituationProfil
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Med din flexibilitet och lösningsorienterade inställning bidrar du till ett positivt arbetsklimat, och du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet från kök, storkök eller liknande verksamhet
- Har kunskap om livsmedelshygien och specialkost
Det är meriterade om har du:
- erfarenhet av att ha arbetat i förskole- eller skolkök.
Läs gärna mer om oss
Kullaviksskolan serverar dagligen cirka 740 luncher. Verksamheten består av en större matsal med cirka 350 gäster som får frukost, lunch och mellanmål, samt tre mindre matsalar med cirka 130 gäster per hus. Ett av husen erbjuder även frukost och mellanmål. Köket är ett mottagningskök som får kyld matleverans från Säröskolans tillagningskök, och här planeras och tillagas även alternativrätter.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid (75%) med tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Vi har flextidavtal och det finns möjlighet att påverka din arbetstid när verksamheten tillåter det.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 26 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning

Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/680". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Anna Wennergren, enhetschef 0300-834830 Jobbnummer
9552013