Måltidsbiträde/elevassistent till Rösjöskolan
Sollentuna Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sollentuna
2025-10-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Som husvikarie är du delaktigt i undervisning genom elevernas hela skoldag.
Du deltar i att stödja läraren i undervisningen genom att skapa tydliga anpassningar inför, genom och efter undervisningen.
Du skapar förutsättningar för att interagera eleverna i leken och det sociala samspelet.
Du arbetar stödjande för att utveckla och skapa förutsättningar i stöd med undervisande lärare och medarbetare i fritidshem inom samtliga ämnen och på fritidshemmets tid. Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Erfarenhet av att ha arbetat i grundskola och anpassad grundskola är meriterande samt att du har utbildning som måltidsbiträde eller lång erfarenhet erfarenhet efterfrågas.
Det är även meriterande att ha kunskap och erfarenhet om TBA, tillämpad beteendeanalys, och TAKK.
Som måltidsbiträde på Rösjöskolan ska du ha tidigare erfarenhet av att arbeta som måltidsbiträde och tycka om att samarbeta. Kunskaper inom HACCP, egenkontroll och EU-förordningar är ett krav.
Meriterande om du har kunskaper om allergikoster.
Förmågor och färdigheter
Självständighet
Självgående
Uthållig
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Omdöme
Strukturerad
Vi erbjuder
Ett arbete i en av Sveriges bästa skolkommuner. Du kommer till en kommun där delningskultur är ett starkt ord och som efterlevs. Du väljer en verksamhet men får en hel kommun.
Du kommer att arbeta i en verksamhet med hög pedagogisk utbildning i skola och verksamhet. En verksamhet som bygger på att undervisning är vårt huvuduppdrag men som kan genomföras på många olika sätt. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som vill samarbete och som vill att hela skolan ska vara den bästa skolan. Vi gör det ihop och vi har väldigt roligt tillsammans.https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/
kan du läsa om förmåner för dig som medarbetare i Sollentuna kommun.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Susanne Petersson 08-57921372 Jobbnummer
9536308