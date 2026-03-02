Malmö Opera söker en kostymförrådskoordinator
Malmö Opera och Musikteater AB / Formgivarjobb / Malmö
2026-03-02
Malmö Opera är musikdramatikens hjärta och röst i Skåne. Huset invigdes 1944 och är centralt placerat i Öresundsregionen, bara 20 minuter från Köpenhamn. Scenen är en av de största i Europa och den amfiteaterformade salongen rymmer 1500 besökare. Vi spelar klassisk, modern och nyskriven musikdramatik. Malmö Opera har drygt 285 tillsvidareanställda och 500-700 pjäsengagerade per spelår. Under ett spelår producerar vi drygt 300 föreställningar för stora scenen samt för barn-, ungdoms- och turnéverksamheterna.
Vi erbjuder dig anställning i en inspirerande miljö där vi gemensamt arbetar för att skapa optimala förutsättningar för att vår publik ska få ta del av musikteater i hela dess bredd. Vi tror att mångfald av kompetenser skapar de bästa förutsättningarna för Malmö Operas arbetsklimat, kreativitet och kvalitet.Vill du arbeta i en kreativ och konstnärligt driven miljö där hantverk, scenkonst och samarbete står i centrum? Malmö Opera söker nu en kostymförrådskoordinator till Kostym- och Masksektionen.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för att publiken ska få uppleva musikteater i hela dess bredd - opera, musikal och konserter av hög konstnärlig kvalitet.
Önskad kompetens
• Genomgången skräddarutbildning eller motsvarande sömnadskompetens
• God kännedom om textila material och dess skötsel
• God kunskap i dräkt- och stilhistoria
• Bakgrund inom teater och/eller film
• God engelska i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Ansvar och arbetsuppgifter
Tjänsten rapporterar direkt till Sektionschef Kostym och Mask och har ett nära samarbete med kollegorna på kostymateljén och kostymservice samt kostymdesigner.
Arbetet som kostymförrådskoordinator omfattar både organisering, skötsel och underhåll av kostym- och skoförråd, uthyrning, dokumentation, förbereda kostymer för produktion, repetition och fotografering.
Vi söker dig som är positiv, kommunikativ och trygg i ditt yrkesutövande då tjänsten ställer stora krav på god organisatorisk förmåga, självständighet och förmåga att skapa goda relationer.
För att trivas i rollen vill vi att du känner dig trygg med att ha en koordinerande roll där uppdrag och arbetsuppgifter kan komma från flera personer.
Anställningsvillkor
Tjänsten avser heltid och är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning. Tillträde 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026.
Klicka på ansök-knappen nedan och bifoga CV och personligt brev samt besvara de kompletterande frågorna.
Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post.
Vi undanber oss alla erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Opera och Musikteater AB
(org.nr 556256-2065) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Opera och Musikteater Aktiebolag Kontakt
Kostym- och maskchef
Ulrica Lydahl ulrica.lydahl@malmoopera.se Jobbnummer
9772335