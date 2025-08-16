Målare sökes till Göteborg
2025-08-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Letar du jobb som målare i Göteborg?
Inovatiq bygg söker målare med känsla för detaljer.Du som söker ska ha utbildning som målare samt erfarenhet. Arbetet innefattar renovering av lägenheter och huvudsakligen målning inomhus.
Körkort B är ett krav
Tjänsten är med placering i Göteborg med omnejd
Avtal och lön enligt målarnas förbund
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: pavel@inovatiqbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inovatiq Bygg AB
(org.nr 559121-8960)
400 14 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Pavel Maksimovski pavel@inovatiqbygg.se 0739750750 Jobbnummer
9461369