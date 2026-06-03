Målare sökes Stockholm
118 100 Sales AB Stockholm / Målarjobb / Stockholm Visa alla målarjobb i Stockholm
2026-06-03
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Om jobbet
Vi söker målare till vårt team!
Är du en driven och noggrann målare som brinner för kvalitet och kundnöjdhet? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi söker nu nya målare till vårt växande företag. Hos oss får du arbeta med varierande projekt inom både renovering och servicearbeten för privatpersoner och företag.
Vi får in dagligen med offerter inom måleribranschen och vill kunna erbjuda bra service och ordentligt genomförda måleriarbeten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av måleriyrket
Är självgående och ansvarstagande
Har öga för detaljer och kvalitet
Trivs med kundkontakt och samarbete
Har B-körkort (inget måste) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@118100.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare sökes - Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 118 100 Sales AB
(org.nr 559076-0442), http://www.118100.se
Mäster Samuelsgatan 36 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
118 100 Sales AB Stockholm Jobbnummer
9945316