Senior Business Development Manager - Strategy & Finance - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje Visa alla organisationsutvecklarjobb i Södertälje
2026-07-27
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Vill du arbeta med strategisk affärsutveckling och finansiell styrning i en internationell R&D-miljö? Nu söker vi en senior konsult som vill driva strategiska initiativ, utveckla verksamheten och bidra till datadrivet beslutsfattande i en organisation under transformation.
🚀 Om rollen
Du blir en del av en nyetablerad Business Development & Strategy-funktion där du arbetar nära ledning, R&D, ekonomi och andra affärsfunktioner. Rollen kombinerar strategi, affärsutveckling och finance, med fokus på att utveckla organisationens arbetssätt, stärka finansiell styrning och driva strategiska initiativ som skapar långsiktigt affärsvärde.
Du kommer att ha många kontaktytor och arbeta tvärfunktionellt med både operativa och strategiska frågor.
🎯 Arbetsuppgifter
Driva strategiska affärsutvecklings- och transformationsinitiativ.
Ansvara för budgetering, prognoser och finansiell planering.
Leda och stötta strategiska finance-initiativ.
Samarbeta med R&D, PMO, ekonomi och övriga affärsfunktioner.
Prioritera och följa upp strategiska initiativ och utvecklingsprojekt.
Ta fram analyser och beslutsunderlag för ledning och verksamhet.
Bidra till utvecklingen av data- och AI-drivna arbetssätt.
Säkerställa effektiv samverkan mellan olika delar av organisationen.
✅ Obligatoriska kvalifikationer
Flera års erfarenhet inom affärsutveckling, strategi eller management consulting.
Dokumenterad erfarenhet av budgetering, forecasting och finansiell styrning.
Erfarenhet av att leda strategiska förändrings- eller transformationsinitiativ.
Mycket god analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
Erfarenhet av att arbeta nära seniora beslutsfattare och tvärfunktionella team.
Flytande engelska i tal och skrift.
⭐ Meriterande
Erfarenhet från fordonsindustrin.
Erfarenhet från en R&D-organisation.
Erfarenhet av PMO eller portföljstyrning.
Kunskap inom AI, dataanalys eller digital transformation.
Erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och governance.
🌟 Vi tror att du
Är strategisk och affärsorienterad.
Har ett starkt analytiskt och strukturerat arbetssätt.
Trivs med att driva förändring i komplexa organisationer.
Är kommunikativ och bygger goda relationer med olika intressenter.
Tar egna initiativ och driver arbetet framåt.
📍 Om uppdraget
Placeringsort: Södertälje (hybrid)
Omfattning: 100 %
Start: 2026-09-01
Slutdatum: 2026-12-31
Uppdragslängd: Cirka 4 månader
Språk: Engelska
Senioritet: Senior
Möjlighet till förlängning: Ja
Annonsen kan komma att tas ned innan sista ansökningsdag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129289-2117121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
151 71 (visa karta
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151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10012572