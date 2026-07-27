Hemtjänst - Vi söker undersköterskor
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-07-27
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
I Kungälvs kommun får du chansen att arbeta i en verksamhet som ligger i framkant där innovation, digitalisering och teamarbete är en naturlig del av vardagen.
Hos oss är individen i fokus. Du arbetar personcentrerat och skapar trygghet i vardagen för våra brukare utifrån deras behov och önskemål. Som undersköterska i hemtjänsten får du ett självständigt arbete där du gör skillnad för brukaren varje dag. Samtidigt är du aldrig ensam, ditt team finns alltid nära för råd, hjälp och gemenskap.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och varierat arbete
Ett starkt team som stöttar varandra
Möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning
En arbetsplats där idéer och initiativ uppmuntras
Läs mer om oss: Kungälvs kommun | Arbetsgivare | Go-careDina arbetsuppgifter
Din uppgift är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.
Som undersköterska i hemtjänsten är du en viktig del i våra brukares liv. Du hjälper till med allt från personlig hygien och social samvaro, till aktiviteter och ledsagning. Du har även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån brukarens behov.
Du kommer att:
Vara fast omsorgskontakt
Ha ombudsroller
Hjälpa till med hushållssysslor så som städning, måltider och tvätt
Stötta brukare med veckoinköp via iPad
Föra dokumentation
📅Arbetstider: Dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och har ett genuint intresse för människor. Du har förmågan att arbeta självständigt, där du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling genom att ta egna initiativ. Samarbetsförmåga och empatisk förmåga är viktiga egenskaper, då du kommer att ha daglig kontakt med våra brukare och deras anhöriga. Vi ser gärna att du har en helhetssyn och är kvalitetsmedveten i ditt arbete, där du strukturerat och tydligt utför dina arbetsuppgifter.
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du:
Vara färdigutbildad undersköterska
Den skyddade yrkestitel från Socialstyrelsen alt. tjänstgöringsintyg som styrker att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska 1 juli 2023
Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
Goda datakunskaper
B-körkort alternativt kunna cykla
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter från arbete inom vård och omsorg. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Förutom kompetenta kollegor och närvarande chefer erbjuder vi dig:
Heltidstjänst
Möjlighet till deltidsarbete
37 timmar/vecka = heltid
En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bland annat tekniska hjälpmedel såsom nyckelfria lås, schema och social dokumentation i mobilen, digital läkemedelssignering och tillsyn via kamera
Tillgång till vår lärplattform
Friskvårdsbidrag
Ersättning för nikotinhjälpmedel
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
Du behöver lämna två chefsreferenser varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du ingen tidigare arbetserfarenhet går det bra att lämna en av dina lärare.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I samband med ett erbjudande om anställning kommer vi att be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer det via Polismyndighetens e‐tjänst: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering – hos oss är olikheter en styrka.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Tuva Dahlgren 0303-238691 Jobbnummer
10012557