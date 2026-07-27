Tysktalande Kundserviceagent - på distans, heltid
Jollyroom AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-27
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___________________________________________________________________________________________ Häng med på resan med Jollyroom – e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa. Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål. Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget. Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Sprichst du fließend Deutsch und Schwedisch und willst mit auf Jollyrooms Reise in die Zukunft gehen, auf der unsere größten Ziele sind, Familien mit Kindern das Leben zu erleichtern und immer erstklassigen Service zu bieten? Dann bist du bei uns genau richtig!
Information om tjänsten Vår tyska kundserviceavdelning behöver nu förstärkning för att ständigt ge absolut bästa service och alltid överträffa våra kunders förväntningar. Vi letar efter dig som drivs av att arbeta målinriktat med kunden i främsta fokus. Du är god kommunikativt och tillsammans med vårt härliga tyska team arbetar du lösningsorienterat för att på bästa sätt hjälpa våra kunder.
Som Customer Service Agent har du följande arbetsuppgifter:
Hjälpa våra svenska & tyska kunder via telefon, email, och sociala medier på tyska
Retur- och reklamationshantering
Vara delaktig i arbetet med att skapa rutiner inom service och utveckla avdelningen
Vi söker dig som: - Är en servicehjälte och trivs med kundkontakt- Har erfarenhet från kundservice eller servicebranschen (restaurang, butik, tidningsleverans – du vet vad som krävs!)- Är datorvan och snabb på att lära dig nya system- Drivs av tydliga målsättningar och gillar att nå dem- Är strukturerad och kommunikativ- Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta på distans och nå uppsatta mål- Pratar och skriver flytande svenska och tyska- Engelska i tal och skrift är ett krav
Om du dessutom har erfarenhet av SAP, konsumentköplagen eller GDPR, blir vi extra glada!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning initialt. Arbetet kan förläggas både vardagar och helgdagar utifrån organisationens behov.
Fördelar med att jobba hos oss:
Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
Kollektivavtal för alla anställda
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Start: OmgåendeOmfattning: HeltidPlacering: DistansUrval: Sker löpande
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På Jollyroom tror vi på att utveckla och behålla våra egna talanger. Förra året internrekryterade vi 51% av alla tjänster som tillsattes inom företaget. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Tagenevägen (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Tilda Larsson tilda.larsson@jollyroom.se Jobbnummer
10012556