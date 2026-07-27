Stödpedagog till LSS öster
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-07-27
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eller i hela Sverige
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Här får du vara med och utveckla framtidens LSS-verksamhet.
Som stödpedagog kombinerar du det nära arbetet med kunderna med en viktig roll i att stärka kvalitet, arbetssätt och kompetens i verksamheten. Du får möjlighet att coacha kollegor, driva utveckling och bidra till att skapa bästa möjliga stöd för dem vi finns till för.
Varmt välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som stödpedagog hos oss har du en varierad roll där praktiskt stöd till kunderna kombineras med ett verksamhetsövergripande kvalitetsarbete.
I det dagliga arbetet finns du nära våra kunder och ger stöd och omvårdnad utifrån individuella behov. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig hygien och andra vardagliga sysslor.
En viktig del av uppdraget är att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Genom att driva och implementera förbättringsarbeten bidrar du till att stärka verksamhetens arbetssätt och resultat. I rollen ingår även att upprätta, genomföra och följa upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar.
Som stödpedagog fungerar du också som ett stöd för kollegorna genom coachning, vägledning och kunskapsdelning i det dagliga arbetet. Tillsammans med övriga stödpedagoger ingår du i vår kvalitetsgrupp där ni leder utvecklingsarbete, håller i möten och arbetar för att skapa gemensamma arbetssätt.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och varannan helg.
Din kompetens
I rollen möter du människor med olika behov och livssituationer, vilket ställer krav på flexibilitet, lyhördhet och ett professionellt bemötande. Du arbetar relationsskapande och värnar alltid individens självbestämmande, delaktighet och integritet.
Vi söker dig som trivs med att kombinera ett praktiskt arbete med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Du är engagerad, initiativrik och har förmåga att skapa engagemang hos andra.
För tjänsten krävs utbildning som stödpedagog eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Erfarenhet från LSS-verksamhet och god förståelse för målgruppens behov är också ett krav. Har du även erfarenhet av att coacha och handleda medarbetare är det positivt.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du får möjlighet att göra skillnad, både för våra kunder och för verksamhetens utveckling. Som stödpedagog får du använda din kompetens för att coacha kollegor, bidra till kvalitetsarbetet och utveckla arbetssätt som stärker vår verksamhet.
Vi erbjuder ett nära ledarskap, engagerade kollegor och en arbetsplats där samarbete, lärande och delaktighet står i fokus. Här finns utrymme att påverka, ta initiativ och växa i din yrkesroll.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
Observera att på grund av semesterperioder under denna annonseringsperiod kan svar på frågor kopplade till tjänsten dröja. Vi strävar dock efter att besvara inkomna frågor så snabbt som möjligt. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta våra kollegor på Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten via växeln: 021-39 00 00.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Mirna Basous mirna.basous@vasteras.se +4621398809 Jobbnummer
10012567