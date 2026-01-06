Målare sökes

Nobelius Måleri AB / Målarjobb / Göteborg
2026-01-06


Erfaren målare sökes - Nobelius Måleri AB
Arbetsgivare: Nobelius Måleri AB
Ort: Göteborg med omnejd
Anställningsform: Tillsvidare (heltid)
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-01-06

Om företaget
Nobelius Måleri AB är ett etablerat måleriföretag som utför arbeten åt privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag. Vi arbetar främst med servicearbeten och mindre byggprojekt med fokus på kvalitet, ansvar och god arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Service- och underhållsarbeten

Mindre bygg- och renoveringsprojekt

Arbeten åt BRF och företagskunder

Arbetet sker främst i Göteborg med omnejd, men uppdrag utanför området kan förekomma.
Kvalifikationer - krav
Minst 10 års erfarenhet som yrkesmålare

B-körkort

Svenska i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt och i team

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann

Serviceinriktad

Bidrar till en god och trygg arbetsmiljö

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag

Varierande arbetsuppgifter

God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
Företag: Nobelius Måleri AB
Webbplats: www.nobeliusmaleri.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: fredrik@flsredovisning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nobelius Måleri AB (org.nr 559519-6196)
417 03  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9670158

