2026-01-06
Erfaren målare sökes - Nobelius Måleri AB
Arbetsgivare: Nobelius Måleri AB
Ort: Göteborg med omnejd
Anställningsform: Tillsvidare (heltid)
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-06Om företaget
Nobelius Måleri AB är ett etablerat måleriföretag som utför arbeten åt privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag. Vi arbetar främst med servicearbeten och mindre byggprojekt med fokus på kvalitet, ansvar och god arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Service- och underhållsarbeten
Mindre bygg- och renoveringsprojekt
Arbeten åt BRF och företagskunder
Arbetet sker främst i Göteborg med omnejd, men uppdrag utanför området kan förekomma.
Kvalifikationer - krav
Minst 10 års erfarenhet som yrkesmålare
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i teamDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Serviceinriktad
Bidrar till en god och trygg arbetsmiljö
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Varierande arbetsuppgifter
God arbetsmiljö och trevliga kollegorSå ansöker du
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
Företag: Nobelius Måleri AB
Webbplats: www.nobeliusmaleri.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: fredrik@flsredovisning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobelius Måleri AB
(org.nr 559519-6196)
417 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670158