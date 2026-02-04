Målare med driv till professionellt måleri
Clasons Måleri i Kalmar AB / Målarjobb / Kalmar Visa alla målarjobb i Kalmar
2026-02-04
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clasons Måleri i Kalmar AB i Kalmar
Målare sökes till Clasons Måleri i Kalmar
Vill du arbeta på ett företag där yrkesstolthet, kvalitet och professionalism står i centrum?
Clasons Måleri söker nu en självständig och driven målare som vill vara med och leverera det vi står för - Kalmars bästa måleri. Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Hos oss arbetar du med varierande måleriarbeten där höga krav ställs på utförande, noggrannhet och service. Du planerar och lägger upp dina arbeten själv, arbetar effektivt och tar ansvar för att jobben håller högsta kvalitet från start till färdigt resultat.
Vi söker dig som
Är självständig och trygg i din yrkesroll. Du har stark yrkesstolthet och levererar arbete du kan stå för. Är noggrann, effektiv och professionell.
Du serviceinriktad och har ett bra bemötande mot kunder.
Klarar av att planera och lägga upp arbeten själv.
Trivs med att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
Vi erbjuder
Ett stabilt och välrenommerat måleriföretag i Kalmar.
Ett team med hög kompetens och god sammanhållning.
Hos oss arbetar du med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
En arbetsplats där kvalitet och yrkesskicklighet värderas högt.
En tillsvidareanställd målare har en målarbil från oss.
Hos oss har vi en hög avtalad månadslön.
Du hittar oss via www.clasonsmaleri.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post
E-post: info@clasonsmaleri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare till Clasons Måleri". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clasons Måleri i Kalmar AB
(org.nr 559113-9190)
Slöjdaregatan 2 (visa karta
)
393 66 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721849