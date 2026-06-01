Verksamhetschef till SÄBO
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Nu söker vi en verksamhetschef till våra särskilda boende för äldre – en strategisk och engagerad ledare som vill driva utveckling och skapa resultat, både för medarbetare och för dem vi är till för. Hos oss märks våra värderingar i vardagen – i hur vi leder, utvecklar och samverkar.
Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad består av cirka 2 000 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att ge stöd och omsorg till kommunens invånare. Vi är stolta över vårt samhällsuppdrag och över att tillsammans erbjuda en god och nära vård.
Vi är idag organiserade i sex verksamhetsområden. I denna roll ansvarar du för och driver utvecklingen inom verksamhetsområdet särskilda boende för äldre (SÄBO). Idag har vi 13 olika SÄBO och den underställda ledningsgruppen består av 18 enhetschefer.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom ditt verksamhetsområde. Du leder verksamhetens ledningsgrupp och arbetar aktivt med mål, uppdrag, uppföljning och utvärdering. Samtidigt leder du ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklingsarbete.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar tillsammans med övriga verksamhetschefer utifrån ett helhetsperspektiv med gemensamma målbilder. Tillsammans driver ni strategiska frågor inom kvalitet, utveckling, resurseffektivitet och digitalisering.
Uppdraget som verksamhetschef innebär att leda i förändring. Allt fler behöver socialtjänstens stödinsatser samtidigt som förutsättningarna förändras. I detta arbete är utvecklade arbetssätt och ökad samverkan – både internt och med civilsamhället – avgörande för att skapa en god, nära och kvalitativ vård. Parallellt arbetar vi med tillitsbaserad styrning och ledning. Fokus ligger på ökat ansvarstagande nära verksamheten och att ta tillvara medarbetarnas kompetens i vårt fortsatta arbete framåt.
För att lyckas med detta behöver du som ledare visa handlingskraft genomatt omsätta mål till resultat, mod för att utmana invanda arbetssätt,skapa delaktighet genom att involvera andra och nytänkande för att hitta hållbara lösningar för framtidens vård och omsorg.Kvalifikationer
Socionomexamen eller motsvarande akademisk utbildning om minst 180hp
Flerårig erfarenhet av att vara chef över chefer
Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorgen
Erfarenhet av personalbemanning, schema och resursplanering
Erfarenhet av att leda verksamheter i förändring och driva arbete för hög kvalitet och god måluppfyllelse
Erfarenhet av att arbeta utifrån givna mål och ekonomiska ramar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
God digital kompetens
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från flera av socialtjänstens verksamhetsområden
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och engagerad ledare med förmåga att skapa förtroende och riktning. Du är prestigelös, strukturerad och lyhörd, samtidigt som du har kraft att driva arbetet framåt och slutföra det du påbörjar.
Du har ett genuint intresse för målgruppen och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen. Med ett strategiskt perspektiv ser du sammanhang, bygger relationer och skapar samverkan. Att involvera andra professioner och verksamheter i utvecklingsarbetet är en självklar del av ditt ledarskap.
Personlig lämplighet är av stor betydelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att verka i en stimulerande och utvecklingsinriktad miljö där du kan påverka både verksamheten och ditt eget ledarskap. Vi värdesätter kompetensutveckling och erbjuder stöd i din yrkesroll genom stödfunktioner, fortbildning och utrymme att driva utveckling och förändring.
Som verksamhetschef i Trollhättans Stad blir du en viktig del i utvecklingen av framtidens äldreomsorg – i en organisation där våra värderingar inte bara är ord, utan vägledande i vardagen.
Övrig information
Intervjuer kommer att ske 22/6 och 24/6.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Trollhättans Kommun
461 32 TROLLHÄTTAN
För detta jobb krävs körkort.
Trollhättans Stad
Förvaltningschef
Anders Haag 0520-495973
