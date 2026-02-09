Maintenance Technician / Underhållstekniker (Kungsholmen)
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-02-09
Vill du arbeta på ett internationellt företag i en roll med goda utvecklingsmöjligheter? Är du strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där du är spindeln i nätet? Då kan detta vara tjänsten för dig! Sök redan idag då urvalet sker löpande.
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet. Som drifttekniker är din viktigaste uppgift att supportera och utveckla vår leverans tillsammans med ett engagerat team.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Tjänsten innebär bland annat att:
* Samarbeta med tekniska förvaltare och CBRE 's team på plats
* Ansvara, för och själv kunna utföra de flesta tekniska arbeten såsom förebyggande-, felavhjälpande- samt planerat underhåll
* Lämna förslag på förbättringar, förändringar, energibesparande åtgärder m.m.
* Sköta kontakt och återkoppling med beställare
* Samarbeta med övrig driftpersonal och specialister
Du har:
* Minst 5 års erfarenhet av kommersiell teknisk fastighetsdrift
* Utbildning inom fastighet eller motsvarande kompetens förvärvad genom flerårig erfarenhet
* Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med datoriserade styr och övervakningssystem
* Kompetens att göra uppföljningar, justera inställningar samt förstå hur system samverkar med andra system
* Meriterande om du är anläggningsskötare brandlarm och/eller sprinkler
* Meriterande om du har certifikat för heta arbeten
* Meriterande om du har kompetens inom el, styr/regler, och/eller VVS
För att lyckas i rollen ska du ha energi, driv och engagemang. Du är proaktiv och lösningsorienterad. Du är prestigelös, har en positiv inställning och trivs med att arbeta i en organisation där du har många kontaktytor, varför ditt sätt att knyta kontakter är viktigt. Vi värdesätter att du har stort kundfokus, är ansvarstagande och pålitlig. Du stimuleras av en miljö som utmärks av högt engagemang och där förmågan att hantera snabba förändringar är av stor betydelse.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor.
Tjänsten är på heltid med placering på Kungsholmen i Stockholm. Tjänsten tillträdes snarast möjligt.
Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Johan Preisler på 076 3060188 Ersättning
