Maintenance Planner
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Vi välkomnar människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Metsä har plats och möjligheter för många olika talanger oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller andra egenskaper - Metsä är för alla. Läs mer: metsagroup.com/metsaforall.
Maintenance Planner till Metsä Tissue i Mariestad
Vill du arbeta i en teknisk miljö där struktur, samordning och problemlösning står i centrum? Vi söker nu Underhållsplanerare som vill bidra till hög driftsäkerhet och ett effektivt underhållsarbete.
Som Underhållsplanerare blir du en nyckelperson i att säkerställa att rätt underhållsåtgärder planeras, förbereds och genomförs i rätt tid. Du arbetar nära produktion och underhållspersonal samt externa leverantörer för att säkerställa att rätt resurser finns på plats vid rätt tidpunkt och för att skapa ordning, framförhållning och kvalitet i underhållsprocessen.
Rollen är central för att optimera fabrikens tillgänglighet och bidra till en långsiktig underhållsstrategi. Tjänsten passar dig som trivs i en koordinerande funktion där både teknisk förståelse och god kommunikation är avgörande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du rapporterar till Maintenance Manager, Mariestad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och prioritera underhållsaktiviteter i nära samarbete med produktion och andra intressenter
Säkerställa att arbetsorder är kompletta, tydliga och korrekt dokumenterade
Sammanställa veckoplaner och planer för planerade stopp
Samordna resurser, material och entreprenörer inför planerade stopp
Följa upp genomförda arbeten och bidra till ständiga förbättringar
Arbeta aktivt med förebyggande underhåll och utveckling av underhållsplaner
Delta i analys av felorsaker och förbättringsarbete kopplat till driftsäkerhet
Säkerställa att underhållssystemet hålls uppdaterat och att data/uppgifter är korrekta
Vem är du?
Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där du får skapa ordning och driva processer framåt. Du har lätt för att samarbeta och ser värdet i att bygga goda relationer med både interna och externa parter.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av underhållsplanering eller liknande teknisk koordinerande roll
God teknisk förståelse, gärna inom mekanik, el/automation eller processindustri
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem (t.ex. SAP PM, Maximo eller liknande)
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter
God vana av att arbeta i olika IT-system och digitala verktyg
Du kommer att kommunicera internt och externt i en internationell miljö, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Rollen ger dig möjlighet att arbeta i en stabil och framtidsorienterad industri där du får stort inflytande över hur underhållsarbetet utvecklas. Du blir en del av ett engagerat team med starkt säkerhetsfokus och goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Eftersom ansökningsprocessen är anonym lagrar vi ingen information om personer som kontaktar oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen.
För mer information om tjänsten, kontakta Maintenance Manager, Jonas Mörnsjö på jonas.mornsjo@metsagroup.com
eller +46 761288496
Så här söker du tjänsten
Vi tillämpar anonym rekrytering. Läs mer om hur det fungerar och varför vi använder det: www.metsagroup.com/anonymousrecruitment
Anonym rekrytering - så här går det till
Detta är en anonym rekryteringsprocess. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun.
Om dina meriter och personlighet överensstämmer med ovan - skicka in din ansökan via länken "Ansök". Observera att bilagor inte syns i anonym rekrytering före intervjufasen, så fyll i ansökningsformuläret noggrant.
Ansökan är öppen till och med 2026.01.31 och urval sker löpande.
