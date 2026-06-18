Ma/No/Tk-lärare
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en lärare i matematik, no och teknik för undervisning i år 7-9. I tjänsten ingår mentorskap i en 7:a. Du planerar, genomför, bedömer och betygsätter tillsammans med övriga matematik och no/tk-lärare.
Mälarhöjdens skola är en av Stockholm stads största grundskolor. Det är en F-9-skola med ca 1260 elever och ca 150 personal. Den ligger nära storstaden med goda kommunikationer och nära till naturen och Mälaren. Skolan har höga resultat, god ekonomi och många elever söker till vår skola. Vi satsar mycket på utveckling där systematisk kompetensutveckling av personalen är en naturlig del. Utöver satsningar på digitalt och kollegialt lärande är vi mycket mån om elevers hälsa och välmående. Skolan har ett starkt värdegrundsarbete. I vår skolrestaurang serveras god och näringsriktig mat.
Vi erbjuder
Staden erbjuder friskvårdsersättning.
Din roll
• Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning, utvärdering samt betygssättning i de klasser/grupper som du undervisar i.
• God kontakt med kollegor, elever samt vårdnadshavare är en viktig del av läraryrket.
• Samarbetsförmåga är viktigt då vi arbetar mycket med samplanering och sambedömning.
Din kompetens och erfarenhet
• Vi söker en legitimerad lärare i matematik, no (biologi, kemi och fysik) och teknik för år 7-9.
• Vi önskar gärna att du har tidigare erfarenhet av att undervisa.
• Tjänsten ingår i arbetslag år 7 med undervisning i år 7 och 9.
• Mentorskap i en 7:a tillsammans med an annan lärare. Gärna erfarenhet av mentorskap.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Lugntorpsvägen 2 (visa karta
)
129 44 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Mälarhöjdens skola Kontakt
Helena Lund helena.lund@edu.stockholm.se 076-1243850 Jobbnummer
9971386