M3 Application Specialist

Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och en del av världens största mejerikoncern Lactalis. Vi är ett företag som värnar om värdena i det närproducerade och styrkorna i att samarbeta globalt. Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål - att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott. I vårt sortiment finns närproducerade mejerivaror, Sveriges mest köpta juice och ostspecialiteter från Sverige och Europa, under ett paraply av älskade och välkända varumärken. Är din specialitet M3 och ERP? Då kanske det är du som är Skånemejeriers nästa Application Specialist? Vill du bli en del av ett team med en härlig laganda och ett företag som fokuserar på hållbarhet för såväl dig som produkterna du jobbar med? Ta möjligheten att bli en del av ett lokalt men samtidigt globalt företag med fantastiska produkter som vi är mycket stolta över. Vill du vara en del av Skånemejeriers resa? Vi söker nu en Application Specialist som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa med M3 CloudSuite och övriga affärsapplikationer. Arbetsbeskrivning Som Application Specialist blir du en viktig del av det nordiska Shared Service IT och Applikationsteamet genom att supporta våra experter inom t ex Commercial & Customer Operations, Finance & Corporate Services, Manufacturing & Quality Operations och Supply Chain Planning & Execution. Du kommer att vara en stor och viktig del av vårt pågående arbete med utveckling av M3 CloudSuite vilket innebär arbetsuppgifter som:
• Supportera användare i det dagliga arbetet och driva förbättringar
• Felsökning och incidenthantering
• Förvalta, konfigurera och vidareutveckla våra affärsapplikationer
• Utveckla användarvänlighet och användarupplevelse i våra applikationer
• Dokumentera förändringar i våra systemlösningar
• Fånga upp verksamhetsbehov och omsätta dem till tydliga krav och initiativ
• Med affärsnyttan i fokus, prioritera och planera tillsammans med verksamheten
• Användarstöd och utbilda
• Koordinera IT- och förändringsinitiativ tillsammans med verksamheten
• Delta i eller leda IT-relaterade projekt
• Identifiera möjligheter för automation och digitala verktyg som stärker konkurrenskraften
I rollen som Application Specialist är du en nyckelperson i applikationsteamet och i kontakten med verksamheten. Du arbetar brett med att supportera och vidareutveckla M3 CloudSuite och övriga affärsapplikationer, tillsammans med våra IT Business Partners. Du ingår i en grupp som arbetar tätt ihop, kompletterar varandra och gillar att hjälpas åt. Vi vill erbjuda dig möjligheten till både personlig utveckling och att växa inom ett bolag som lägger stort fokus på sin digitaliseringsresa och prioritering av våra IT-funktioner och deras utveckling. Kvalifikationer Vi söker dig med en relevant universitetsexamen och några års dokumenterad erfarenhet av M3, antingen i rollen som konsult eller super-user i en linjefunktion. Erfarenhet av projektarbete inom ERP och databashantering är meriterande. För att lyckas i rollen tror vi att du är en driftig och nyfiken problemlösare med förmåga att ta egna initiativ och få saker att hända samtidigt som du är en öppensinnad, prestigelös lagspelare, lyhörd för andras perspektiv. Du känner dig trygg i kontakten med interna och externa intressenter med en drivkraft i att vara en del av att utveckla både nya lösningar och företaget. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat. Vad erbjuder vi dig? På Skånemejerier utvecklar vi ständigt vår verksamhet och därför behöver vi drivna och nyfikna medarbetare som vågar testa nya vägar, gillar att arbeta tillsammans med andra och har drivkraften att påverka vilka vägar vi tar. Eftersom Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter ger det våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk.
Vårt syfte är att ge näring åt framtiden, genom att producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott, inte minst genom att värna människor, djur och natur i hela vår värdekedja. Vi vill ha en kultur som präglas av arbetsglädje och att nå resultat och som vägledning har vi värderingarna ambition, engagemang och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska. På Skånemejerier värnar vi om gott ledarskap, givande samarbeten och en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och påverka vår gemensamma väg framåt. Kom och gör oss sällskap. Skånemejerier har blivit utsett till ett av Sveriges Karriärföretag för sjätte året i rad. Läs mer om verksamheten här: https://foretag.skanemejerier.se/
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester.
