lymfterapeut
Aktivera Rehab Sollentuna AB / Sjukgymnastjobb / Sollentuna Visa alla sjukgymnastjobb i Sollentuna
2025-08-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktivera Rehab Sollentuna AB i Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Leg arbetsterapeut - lymfterapeut till Aktivera Rehab i Sollentuna Aktivera Rehab söker nu en leg. arbetsterapeut för en tills vidare anställning. Tjänstegraden kan diskuteras.
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Regionen. Vår mottagning i Sollentuna har en personalstyrka på 25 st: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktorer, dietister och receptionister som samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården.
Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av lymfterapi på mottagningen. Tjänsten kan kombineras med hemrehabilitering, grupper på mottagning, arbetsförmågebedömningar eller vardagsbalans allt beroende på din kompetens och intresse.
Du ska ha ett genuint intresse av att arbeta och samarbeta med patienten, vara driven, självständig och ha viljan att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Hos oss ingår du alltid i ett team runt patienten, det är därför viktigt att du kan samarbeta med samtliga fem yrkesgrupper och ser det som en styrka i vår verksamhet och ditt arbete.
Vi är ett positivt team med högt till tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter och göra roliga saker tillsammans utanför arbetet.
Mottagningen ligger precis vid E4an, med gratis personal parkering och kollektivtrafik i närheten. Vi flyttade in i helt nybyggda lokaler för 4 år. Du har ett eget rum.
Välkommen att skicka din ansökan och CV till: petra.jorgensen@aktiverarehab.se
Mvh Petra verksamhetschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: petra.jorgensen@aktiverarehab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktivera Rehab Sollentuna AB
(org.nr 556798-3829)
Bagarbyvägen 61 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Jobbnummer
9451189