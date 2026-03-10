LSS-handledare i stall
2026-03-10
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Vi söker timvikarie vid behov till vår LSS-verksamhet.
Vi söker timvikarie vid behov till vår LSS-verksamhet.
Arbetsuppgifter:
Handledning av arbetstagare som deltar i sysselsättning på Lundstorps Dagliga verksamhet. D.v.s. personer med funktionsvariationer med LSS-beslut om Daglig Verksamhet, på uppdrag av Linköpings kommun.
Handledning gäller de sysselsättningsområden som Lundstorp erbjuder sina arbetstagare d.v.s. Djurskötsel, gårdsarbete, hushållssysslor och trädgårdsskötsel. Arbetet innebär eget fysiskt arbete i stallet, samt stöttning i sysslor, samt se till att säkerhetsrutiner följs.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Ring gärna direkt 0737464475 Arbetsgivare Lundstorp daglig verksamhet AB
(org.nr 559019-3370), http://lundstorpdagligverksamhet.se
Kulla Lundstorp (visa karta
)
591 78 KLOCKRIKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Maria Mårtensson kullalundstorp@gmail.com 0737464475 Jobbnummer
9789265