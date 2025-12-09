LSS- Handläggare
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.

Vi söker en engagerad och empatisk LSS-handläggare för heltidstjänst till vår socialförvaltning i Perstorp.
Vi söker en engagerad och empatisk LSS-handläggare för heltidstjänst till vår socialförvaltning i Perstorp.
Som LSS-handläggare kommer du att arbeta med handläggning av insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - med möjlighet till insatser även enligt Socialtjänstlagen (SoL) vid behov. Din insats är central för att stärka individens möjligheter till ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
- Mottagande och prövning av ansökningar om stöd och service, genomföra behovsutredningar och samla in relevant information.
- Bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS (och vid behov SoL) utifrån lagstiftning och kommunens riktlinjer.
- Formulera beslutstexter, skriva utredningar och dokumentation med tydlighet och noggrannhet.
- Samverka med interna och externa aktörer såsom vård, skola, boende, anhöriga och leverantörer för att säkerställa att insatserna motsvarar individens behov.
- Delta i samverkansmöten, SIP-möten och andra samarbetsstrukturer vid behov.
- Följa upp beviljade insatser, utvärdera behov över tid och genomföra omprövningar när det behövs.
- Vara behjälplig i att utveckla rutiner och förbättringsarbete inom LSS-handläggningen för att höja kvaliteten och tryggheten för brukarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Har socionomexamen eller motsvarande utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller juridik - alternativt har relevant erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS/SoL.
- God kommunikativ förmåga och dokumentationsvana
- Har förmåga att analysera och fatta väl underbyggda beslut - med god juridisk förståelse för gällande lagstiftning.
- Har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift samt förmåga att anpassa sitt språk beroende på mottagare (brukare, anhöriga, samarbetspartners).Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Du är empatisk, lyhörd och har god förmåga att möta människor med respekt, integritet och värdighet. Du har god samarbetsförmåga och trygghet i att samverka med flera aktörer, både internt och externt. Du kan arbeta självständigt men uppskattar också att vara del av ett team.
Vi erbjuder dig
- En meningsfull och samhällsnyttig tjänst där du varje dag bidrar till att förbättra livskvaliteten för personer i behov av stöd.
- Engagerade kollegor med möjlighet till handledning, erfarenhetsutbyte och stöd i arbetet.
- Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom LSS, utredning och myndighetsutövning.
- Stöd av erfarna chefer och möjlighet till intern och extern handledning
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och god teamkänsla.
- Friskvård via Epassi.
