Lösningsarkitekt till Transportstyrelsen
Professional Galaxy AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-02-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Finspång
, Västerås
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Lösningsarkitekt till Transportstyrelsen hos vår kund.
Konsulten ska ha: * Minst fem (5) års erfarenhet av design och implementation av referensarkitektur inom dataanalysområdet under de senaste sex (6) åren, räknat från sista anbudsdag. * Minst tre (3) års erfarenhet av design och implementation av datakatalog under de senaste sex (6) åren, räknat från sista anbudsdag. * Minst fem (5) års erfarenhet av design och implementation av Data Lake/Data Lakehouse under de senaste sex (6) åren, räknat från sista anbudsdag. * Minst fem (5) års erfarenhet av integration mellan Power BI molntjänst och Data Gateway för att kombinera flexibiliteten i molnet med säkerhet och kontroll i lokala system under de senaste sex (6) åren, räknat från sista anbudsdag. * God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande kompetens: * Minst fem (5) års erfarenhet av att planera, driva och samordna arbete med flera intressenter som ledare av uppdrag/projekt under de senaste tio (10) åren. * Minst fem (5) års övergripande kunskap och erfarenhet av att bygga BI-lösningar (som arkitekt eller utvecklare) under de senaste tio (10) åren. * Minst två (2) års erfarenhet av design och implementation av AI-arkitektur under de senaste sex (6) åren. * Minst fem (5) års erfarenhet av strukturering och implementation av självserviceportaler med Power BI Self Service under de senaste sex (6) åren. * Minst två (2) års erfarenhet av etablering av arbetssätt och verktyg för effektiv datahantering och automation (DataOps) under de senaste sex (6) åren.
Efterfrågat underlag: * CV för offererad resurs där erfarenhet framgår * Avropsförfrågan ifylld. I det fall det inte finns något bifogat dokument, vänligen svara på frågorna i ett separat Word dokument
Sammanfattning Roll: Lösningsarkitekt Kompetensnivå: 3 Ramavtal: avrop Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster Period: 2026-03-16 till 6 månader framåt Omfattning: 100% Placeringsort: Örebro Distans: Upp till en dag per vecka, beroende på arbetsuppgifter Säkerhetsklassat uppdrag: Nej Krav på svenska: Ja Intervju: Eventuell intervju, planerad till vecka 9 och 10 via Teams Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Ansök genom att bifoga ditt CV på engelska (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169889-1823675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9722848