Lösningsarkitekt sökes till myndighet - Norrköping
Perido AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens digitala samhällstjänster? Trivs du i komplexa it-miljöer där ditt arkitekturarbete får verklig påverkan - både tekniskt och samhällsmässigt? Då kan det här vara rollen för dig och vi råder dig att läsa vidare!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Perido söker en lösningsarkitekt till en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Myndigheten står mitt i en stor teknisk omställning - från tung och komplex arkitektur till en mer flexibel, skalbar och eventdriven miljö. Tjänsten är placerad på myndighetens kontor i Norrköping, med viss möjlighet till distansarbete. Innan start av tjänst sker säkerhetsprövning.Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat införandet av en ny integrationsplattform och etableringen av en strömningsplattform för eventdriven arkitektur. Dessa förmågor är grundläggande för hela organisationens fortsatta utveckling, modernisering och automatisering.
Du blir en del av team som arbetar med integration och strömningstjänster - en central möjliggörare för all utvecklingsverksamhet. Det här är kärnuppgifter som påverkar både interna team och externa samarbeten.
Som lösningsarkitekt kommer du bland annat att:
Vägleda inför och under förändrings- och utvecklingsuppdrag
Säkerställa att lösningar linjerar med verksamhetens behov och den övergripande målbilden för it-arkitekturen
Skapa förutsättningar för team att leverera hållbara och ändamålsenliga lösningar
Bidra till utformningen av den framtida arkitekturen för interna system och tjänster
Arbeta nära utvecklingsteam, arkitektkollegor och andra nyckelroller i organisationen
Dina egenskaper
Rollen kräver ett professionellt och stabilt förhållningssätt samt god förmåga att samarbeta med olika roller och funktioner. Du kommunicerar tydligt, anpassar dig efter sammanhanget och tar ansvar för helheten. Arbetet förutsätter även struktur, självständighet och förmåga att prioritera i komplexa miljöer.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Akademisk utbildning inom it/datavetenskap eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
God förståelse för lösningsdesign, exempelvis från roller som senior utvecklare, IT-arkitekt eller Tech Lead
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap, formellt eller informellt
Erfarenhet av arbete i komplexa och verksamhetsnära it-miljöer
Kunskap om integrationsplattformar, eventdriven arkitektur eller strömningstjänster
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader genom Perido, därefter med ambition att överrekryteras till kunden. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35662 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9784103