Lösningsarkitekt i Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-22
Jobba som Lösningsarkitekt och bidra till hållbar IT-arkitektur i spännande bolag i Stockholm!
Vill du kombinera strategiskt arkitekturarbete med att koda och vara med och forma framtidens digitala lösningar? I den här rollen får du möjlighet att arbeta nära våra kunders verksamheter och bidra till hållbar digital utveckling. Du är med från design till implementation och skapar lösningar som fungerar i både teknik och affär.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att växa in i rollen som arkitekt
Möjlighet att arbeta med marknadsledande kunder inom flera branscher
Hybridarbete med 2-3 dagar på plats hos kund i Stockholm
Stöd från engagerade konsultchefer som kan tech och konsultlivet
Flexibelt upplägg
Det här gör du hos oss
Designar och utvecklar hållbara lösningsarkitekturer i komplexa IT-miljöer
Bygger och vidareutvecklar systemlösningar, integrationer och applikationer
Säkerställer att lösningarna följer kundens IT-strategi och målarkitektur
Arbetar nära utvecklingsteam och bidrar i kod (t.ex. C#, Java, .NET eller Python)
Ger tekniska rekommendationer kring molnplattformar som Azure eller AWS
Samverkar med IT-arkitekter, utvecklare och verksamhetsrepresentanter
Ditt team och arbetsplats
Här blir du en del av ett modernt nätverk av techspecialister. Uppdragen varierar, men gemensamt är fokus på teknik, innovation och hållbar utveckling. Du arbetar med kunder i Stockholmsområdet och kombinerar onsite-arbete med distans. Vi tror på balans, transparens och personlig utveckling.
Mer om dig
Du har erfarenhet av systemutveckling och vill ta nästa steg i karriären till en arkitekturroll. Du är van att omsätta affärsbehov till tekniska lösningar och trivs i en miljö där du får kombinera analys och praktiskt arbete.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av systemutveckling inom t.ex. .NET, Java eller Python
Erfarenhet av molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)
Kunskap om arkitekturprinciper, DevOps och agila arbetssätt
God förståelse för integrationslösningar, API:er och REST-tjänster
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta i tvärfunktionella team
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada digital Kontakt
Talent Agent
Alice Boljang alice.boljang@adadigital.se 0704931441 Jobbnummer
9869928