Lösningsarkitekt - Digital Utveckling | Trollhättan Energi
Experis AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2025-10-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vår verksamhet är allt mer digitaliserad med smarta tjänster för hushåll och företag och nu står vi inför nästa steg - att skapa struktur, helhet och framtidssäkerhet! Som lösningsarkitekt blir du nyckelpersonen i att forma vår målarkitektur och knyta ihop verksamhetens digitala pusselbitar till en robust, skalbar och hållbar helhet. Här får du bidra med tekniska lösningar i ett bolag med korta beslutsvägar som gör skillnad i medborgarnas vardag.
Trollhättan Energi är ett lokalt energibolag med stort hjärta och viktiga uppdrag. Vi ansvarar för att Trollhätteborna har tillgång till el, fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallshantering samt fiber och digital kommunikation. Vårt uppdrag är att skapa ett hållbart och enkelt vardagsliv - idag och för kommande generationer.
Inom den nystartade funktionen Digital Utveckling är vi fem personer som har i uppdrag att se till att vårt bolag digitaliserar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv. Vi utökar nu gruppen med en lösningsarkitekt som ett led i vår satsning. Tillsammans med verksamheten tar vi fram lösningar för att bli mer hållbara, automatiserade och bygga ännu bättre digitala tjänster för Trollhätteborna.
Din roll - vad gör du som Lösningsarkitekt hos oss?
Som lösningsarkitekt blir du nyckelpersonen i att säkerställa att våra digitala plattformar och systemarkitektur utvecklas på ett robust, skalbart och smart sätt. Rollen är tekniskt inriktad men kräver också förståelse för verksamhetens processer och mål för att teknikvalen ska ge verklig nytta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Ta fram och vidareutveckla vår målarkitektur - definiera hur våra kärnsystem (kund/avtal/anläggning, fakturering, mätvärden, beslutsstöd, kundgränssnitt m.fl.) ska hänga ihop och stödja verksamheten.
* Stötta vid tekniska vägval - ta fram lösningsförslag och risk och konsekvensanalyser vid införande av nya system eller molntjänster.
* Översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar - arbeta nära processägare och verksamheten för att omsätta krav till arkitektur och design.
* Bidra i styrning och beslutsunderlag - ta fram arkitekturbeskrivningar och beslutsunderlag till styrgrupp och ledning.
Arbeta brett i en liten organisation innebär att hantera både strategiska och operativa delar av arkitekturarbetet, från målarkitektur till konkreta tekniska designval. Detta samtidigt som du driver dialogen med verksamheten och förstår det underliggande behovet så att tekniken kan användas för att skapa värde. Publiceringsdatum2025-10-24Profil
Vi söker dig som trivs i djupa tekniska diskussioner och som samtidigt har skärpan att se hur de hänger ihop i det större sammanhanget. Du är nyfiken, tar initiativ och samarbetar lätt med människor på alla nivåer i organisationen. Din analytiska sida kommer väl till användning då du i rollen ansvarar för att samla in, analysera, konkretisera och presentera konsekvenser av olika teknikval.
Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har:
* Erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt, systemarkitekt eller liknande roll
* Förmåga att visualisera arkitektur för olika målgrupper
* Öga för att se människa, process och teknik i samspel
* Kunskap om moln- och hybridarkitektur
* Relevant eftergymnasial utbildning, eller likvärdig arbetslivserfarenhet
Meriterande:
* God förståelse för IT- och cybersäkerhet och kravställning gentemot leverantörer
* Kunskap om moderna integrationsmönster (API:er, tjänstebussar, dataplattformar)
Du kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift och innehar svenskt medborgarskap. Det kan kommas att utföras en säkerhetsprövning under processens gång.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du ett viktigt jobb i en expansiv och utvecklande bransch, inom en organisation som gör skillnad för många människor, inte minst genom vårt starka samhälls- och miljöengagemang. Som medelstort företag har vi korta beslutsvägar, vilket gör att idéer snabbt kan omsättas i handling. Vi erbjuder flexibel arbetstid, viss möjlighet till distansarbete, samt en arbetsplats med 5-10 minuters promenad från järnvägsstationen i Trollhättan.
Läs mer om våra förmåner och hur vi jobbar med hållbarhet och samhällsengagemang här!
Låter det intressant?
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Experis för Trollhättan Energis räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Trollhättan Energi. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
. Sista ansökningsdag är 2025-11-23. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att visa ditt intresse! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41378cf7-9039-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Trollhättan Energi Kontakt
Jenny Lilja +46725387137 Jobbnummer
9572395