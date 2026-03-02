Loomis Speditör
Loomis är en global aktör och ledande inom säker transport och hantering av skyddsvärt gods. Erbjuder skräddarsydda logistiklösningar för bland annat jaktvapen, ädelmetaller, klockor, elektronik och viktiga dokument - både inom Sverige och internationellt.
Loomis befinner sig i en tillväxtfas och söker nu en erfaren speditör till en central roll med fokus på att utveckla affärsområdet för skyddsvärda transporter.
Om rollen
Som Speditör/Transportledare ansvarar du för att planera, samordna och optimera transporter av skyddsvärt gods - både nationellt och internationellt. Rollen innebär ett helhetsansvar för transportflöden, dokumentation och efterlevnad av regelverk. Du blir en nyckelperson i vår säkerhetsklassade logistikverksamhet och arbetar nära både interna team och externa partners.
Dina ansvarsområden inkluderar
Planering, optimering och koordinering av transporter (bil, tåg, båt, flyg)
Säkerställa att alla transporter följer internationella regelverk (ADR, IMDG, CMR)
Hantering av tull- och fraktdokument, tillstånd och märkning av gods
Samordning mellan olika transportörer och leverantörer
Uppföljning, riskanalys och kvalitetssäkring av transportflöden
Dokumentation och rapportering enligt Loomis interna rutiner och gällande lagstiftning
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av spedition eller transportledning, gärna inom säkerhetsklassade transporter
God kännedom om internationella transportregler (ADR, IMDG, CMR) samt tullhantering
Mycket god systemvana särskilt i transporthanteringssystem och MS Office (Excel)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift - ytterligare språk är mycket meriterande
Eftergymnasial utbildning inom logistik/spedition är starkt meriterande
Vi tror att du är en person som kombinerar operativ skicklighet, regelkunskap och säkerhetsmedvetenhet. Du är:
Noggrann och strukturerad, med hög integritet
Stresstålig och beslutsstark i intensiva situationer
Självgående och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad - en lagspelare som bygger förtroende
Mer om företaget
Loomis är marknadsledande inom kontanthantering, värdetransporter och säker logistik. Vi är en samhällsviktig aktör med tusentals medarbetare i över 20 länder. I Sverige är vi ca 550 anställda. Vårt uppdrag är tydligt: att skapa trygghet för våra kunder och säkerhet för samhället - varje dag.
Du erbjuds
En unik tjänst inom ett område där Loomis är marknadsledande i Sverige
En strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Möjlighet att vara med och driva tillväxt i ett bolag med långsiktig strategi
En företagskultur präglad av trivsel, stabilitet och högt engagemang
Praktisk information
Placeringsort: Sollentuna
Viktigt om processen: Slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll genom Länsstyrelsen, inklusive utdrag ur brottsregistret. Även säkerhetsskyddsklassning kan bli aktuell.
