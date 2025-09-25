Lönespecialist till Danvikshem
2025-09-25
Om rollen
I rollen som lönespecialist på Danvikshem ansvarar du självständigt för löneprocessen - från ax till limpa - för cirka 250 tillsvidareanställda samt ett antal timanställda. Du arbetar i lönesystemet AGDA med Medvind som försystem och har en central roll i att säkerställa att våra medarbetare får rätt lön i rätt tid.
Du kommer att:
Självständigt hantera hela löneprocessen inklusive lönekörningar, kontroll och rapportering
Ha kontakt med externa parter såsom Försäkringskassan, pensionsbolag och bank
Ansvara för administration kopplat till anställningar, såsom arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg
Vara ett stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör lön, frånvaro och tidrapportering
Bidra till att vidareutveckla och sätta rutiner och processer kopplat till vårt lönesystem AGDA och Medvind
Du trivs i en roll där du får kombinera noggrannhet med service och där du får vara med och bygga upp strukturer som skapar trygghet och kvalitet i löneprocessen. Rollen innebär ett nära samarbete med HR och andra stödfunktioner och du värdesätter att vara en del av en verksamhet som gör skillnad - varje dag. Danvikshem är anslutet till kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och det är meriterande att ha erfarenhet av det avtalet även om det inte är ett krav.
Tjänsten är med placering i Henriksdal, Nacka och du rapporterar till Danvikshems HR-chef.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av lönearbete och som trivs i en självständig roll där du får ta fullt ansvar för hela löneprocessen. Du har ett öga för detaljer, ett hjärta för service och en vilja att bidra till att skapa trygghet och struktur i en viktig samhällsverksamhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Flerårig erfarenhet av att arbeta som lönespecialist
Erfarenhet att arbeta med tjänstemän, arbetare och timavlönade
Systemintresse och erfarenhet av att arbeta i olika lönesystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
En strukturerad och självgående arbetsstil med hög integritet
Det är en fördel om du har arbetat i AGDA och Medvind, då det är de system vi använder, samt om du har en utbildning inom lön eller motsvarande - men det är inget krav. Det viktigaste är att du har rätt erfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt och en vilja att bidra till att utveckla våra löneprocesser framåt.
Om Danvikshem
Danvikshem är ett vård- och omsorgboende för personer 65 år eller äldre. Boendet drivs av Stiftelsen Danviks hospital som är en allmännyttig stiftelse, det innebär bland annat att allt överskott återinvesteras i verksamheten. Danvikshem är en unik plats med den stora, högt placerade huvudbyggnaden från 1915 med bevarad charm och slottskänsla, och inte mist en storslagen sjöutsikt mot Djurgården och in över Stockholm.
Stiftelsen tillkom år 1551 då Gustav Vasa beslöt flytta Stockholms hospital från nuvarande Riddarholmen ut till Danviken och har sedan dess bedrivit verksamhet med uppdrag att ge omsorg till behövande. Nuvarande Danvikshem invigdes 1915 och erbjuder i dag vård- och omsorgsboende för äldre. Verksamheten består av demensenheter och somatiska enheter med totalt 224 platser.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Danvikshem med Wise. Du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se och du får då svara på några korta frågor. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Webbaserade tester och bakgrundskontroll kommer vara en del av denna rekryteringsprocess i nästa steg.
Har du frågor om tjänsten är du hjärtligt välkommen att kontakta Karin Steenstrup på karin.steenstrup@wise.se
. Vi gör urval och intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Stort lycka till och välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
