Lönespecialist
Go-Ahead AB / Administratörsjobb / Nybro Visa alla administratörsjobb i Nybro
2025-11-10
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet är en central del av HR-funktionen
Expert inom lönearbete som hanterar komplexa löneberedningsrutiner, tillämpning av kollektivavtal och löneformer. Dvs säkerställa korrekt och effektiv lönehantering.
Löneberedning och löpande lönearbete - ansvarar för att genomföra och följa upp löneprocesserna
Avtalstillämpning - hanterar hur kollektivavtal, löneformer och olika lönedelar tillämpas i praktiken
Statistik och rapportering - sammanställer underlag för att ta fram lönestatistik och rapporter till exempelvis ledningen eller fackliga organisationer.
Rådgivning: Ge råd till chefer och anställda i lönerelaterade frågor.
Systemförvaltning: Hantera och kvalitetssäkra lönesystem och digitala processer.
Utveckling: Delta i projekt och utveckla systemflöden för att effektivisera lönehanteringen.
Placeringsort: Nybro, Växjö eller Karlskrona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522)
382 33 NYBRO Arbetsplats
Go-Ahead Sweden Kontakt
Personalchef
Dan Lundkvist dan.lundkvist@go-ahead.se Jobbnummer
9596802