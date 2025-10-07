Lönespecialist

Go-Ahead AB / Administratörsjobb / Växjö
2025-10-07


Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet är en central del av HR-funktionen
Expert inom lönearbete som hanterar komplexa löneberedningsrutiner, tillämpning av kollektivavtal och löneformer. Dvs säkerställa korrekt och effektiv lönehantering.
Löneberedning och löpande lönearbete - ansvarar för att genomföra och följa upp löneprocesserna
Avtalstillämpning - hanterar hur kollektivavtal, löneformer och olika lönedelar tillämpas i praktiken
Statistik och rapportering - sammanställer underlag för att ta fram lönestatistik och rapporter till exempelvis ledningen eller fackliga organisationer.
Rådgivning: Ge råd till chefer och anställda i lönerelaterade frågor.
Systemförvaltning: Hantera och kvalitetssäkra lönesystem och digitala processer.
Utveckling: Delta i projekt och utveckla systemflöden för att effektivisera lönehanteringen.

Placeringsort: Nybro, Växjö eller Karlskrona

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Go-Ahead AB (org.nr 556360-2522)
352 41  VÄXJÖ

Arbetsplats
Go-Ahead Sweden

Kontakt
Personalchef
Dan Lundkvist
dan.lundkvist@go-ahead.se

Jobbnummer
9545706

