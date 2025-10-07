Lönespecialist
Go-Ahead AB / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-10-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Go-Ahead AB i Växjö
, Alvesta
, Karlskrona
, Säffle
eller i hela Sverige
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet är en central del av HR-funktionen
Expert inom lönearbete som hanterar komplexa löneberedningsrutiner, tillämpning av kollektivavtal och löneformer. Dvs säkerställa korrekt och effektiv lönehantering.
Löneberedning och löpande lönearbete - ansvarar för att genomföra och följa upp löneprocesserna
Avtalstillämpning - hanterar hur kollektivavtal, löneformer och olika lönedelar tillämpas i praktiken
Statistik och rapportering - sammanställer underlag för att ta fram lönestatistik och rapporter till exempelvis ledningen eller fackliga organisationer.
Rådgivning: Ge råd till chefer och anställda i lönerelaterade frågor.
Systemförvaltning: Hantera och kvalitetssäkra lönesystem och digitala processer.
Utveckling: Delta i projekt och utveckla systemflöden för att effektivisera lönehanteringen.
Placeringsort: Nybro, Växjö eller Karlskrona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522)
352 41 VÄXJÖ Arbetsplats
Go-Ahead Sweden Kontakt
Personalchef
Dan Lundkvist dan.lundkvist@go-ahead.se Jobbnummer
9545706