Lönekonsult till löneavdelningen
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-12-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi engagerade personer till vår löneavdelning inom Region Blekinge.
Vårt mål är att se till att rätt lön betalas ut i rätt tid.
Som lönekonsult är du organisatoriskt placerad på löneavdelningen inom området HR. Avdelningen ansvarar även för systemförvaltning och systemsupport av vårt personal- och lönesystem Heroma. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team med 14 kollegor, där samarbete och trivsel står i fokus.
Om jobbet
Som lönekonsult verkar du i en dynamisk och bred organisation med verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling och service. Du är delaktig i löneprocessen för flera verksamheter vilket innebär att du ger stöd och råd till förvaltningarnas linjeorganisation i lönehandläggning och frågor som rör lön. I rollen ingår även att ge råd och stöd till medarbetare i olika funktioner, till exempel inom HR och ekonomi och ta fram beräkningar som dessa funktioner kan efterfråga.
I arbetsuppgifterna ingår att handlägga löner, tolka lagar och avtal, utfärda intyg men även andra
löneadministrativa uppgifter kan förekomma. Du kommer också att göra sammanställningar och uttag av olika rapporter. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning.
Inom löneavdelningen jobbar vi aktivt med förbättrings- och utvecklingsarbete där du kommer få möjlighet att bidra med dina idéer och din kompetens.
Om dig
Du har en eftergymnasial utbildning som lönekonsult eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Erfarenhet av arbete som lönekonsult är ett krav och erfarenhet av arbete i Heroma är meriterande. Som lönekonsult bör du ha vana av att arbeta självständigt och vara serviceinriktad.
Vi letar efter dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande och har ett genuint intresse för siffror och brinner för det du gör. För att lyckas i rollen är du relationsskapande, har en positiv inställning och är flexibel. Du har dessutom ett intresse för utvecklings- och förbättringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
HR Kontakt
Inga-Britt Albertsson, Avdelningschef 0455-736108 Jobbnummer
9648475