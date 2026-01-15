Lönekonsult till Aspia
2026-01-15
Drivs du av att ge service och samtidigt vill arbeta med lön i ett stöttande och härligt team? Till våra kontor i Östersund och Sundsvall söker vi en lönekonsult som motiveras av att skapa goda och långsiktiga kundrelationer kombinerat med ett professionellt och kvalitativt lönearbete. Hos oss får du arbeta i en utvecklande konsultroll där du får möjligheten att bredda din kompetens inom lön i ett bolag som värnar om balansen mellan arbete och privatliv!
Din roll
I en roll som Lönekonsult hos oss på Aspia har du ansvar för ett flertal kunder inom en mängd olika branscher. I denna roll behöver du därför kunna hantera hela löneprocessen och ha en vilja att sätta dig in i nya områden. Allt för att skapa en bra tjänst för våra kunder och för att säkerställa god kvalitet i ditt arbete. Vi tror att du trivs i kontakten med människor och att du gärna har örat mot marknaden för att tillsammans med dina kollegor erbjuda den bästa servicen till våra kunder.
I ditt arbete ingår bland annat:
- Hantera det löpande lönearbetet
- Kontakt med kundföretag av mer komplex karaktär gällande ärenden inom lön
- Hantera filer från försystem
- Kvalitetssäkra löneprocessen utifrån uppdragets komplexitet
- Kundansvar
Arbetet utförs främst på det egna kontoret i Östersund eller Sundsvall men kan även innebära arbete hos kund.Publiceringsdatum2026-01-15Profil
Till rollen som Lönekonsult söker vi dig som har:
- För tjänsten relevant utbildning
- Erfarenhet av kvalitativt lönearbete
- Erfarenhet av att tolka lagar och avtal
- God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Vidare ser vi gärna att du tidigare har arbetat i en servicenära roll och att du trivs när du får arbeta nära både kunder och kollegor. Du har kunskap inom Office-paketet och det är meriterande om du har erfarenhet av olika lönesystem t.ex. Visma Agda. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet från konsultbranschen.
I Aspias rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du:
- Är en god kommunikatör i ditt samarbete med kunder och kollegor
- Är proaktiv och strukturerad i ditt arbetssätt när du ger service till dina kunder
- Arbetar relationsbyggande och ser nya affärsmöjligheter
Andra egenskaper som vi värdesätter är initiativkraft, analytisk förmåga samt ett affärsmässigt tänkande. Det systemnära arbetet är en central del i tjänsten och du bör därför ha fallenhet för och intresse av det.
Du erbjuds
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om balansen mellan arbete och privatliv. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten
Placeringsort: Östersund eller Sundsvall.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Gunilla Holmgren: gunilla.holmgren@aspia.se
och Lena Olofsson: lena.olofsson@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Matilda Törnblom: matilda.tornblom@aspia.se
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. På grund av GDPR så tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350), https://aspia.se/ Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9685787