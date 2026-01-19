Lönekonsult sökes till Nyköping
Har du ett eller några års erfarenhet inom lön och känner dig redo att ta nästa steg? Vill du arbeta kundnära, ha helhetsansvar för löneprocessen och samtidigt vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team? Då kan detta vara en mycket intressant möjlighet för dig.
Om rollenSom lönekonsult hos vår kund blir du en viktig del av ett kompetent och erfaret löneteam om fem personer. Du utgår från deras kontor i Nyköping, med möjlighet till hybridarbete och ansvarar självständigt för hela löneflödet, från start till färdig leverans. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, där du fungerar som rådgivare och primär kontaktperson i lönerelaterade frågor. I arbetet ingår löpande löneadministration, rapportering till myndigheter och externa parter samt tolkning och tillämpning av lagar, kollektivavtal och regelverk. Du kommer att arbeta med både svenska och internationella kunder inom olika branscher, vilket skapar en varierad och utvecklande arbetsvardag. Även om du arbetar självständigt värdesätts samarbete högt. Många uppdrag genomförs i team, och det finns ett starkt fokus på kunskapsdelning, stöd och gemenskap, både i det dagliga arbetet och på kontoret.
Vem söker vi?Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och trivs i en rådgivande roll med mycket kundkontakt. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att leverera kvalitet. Samtidigt är du social och bidrar till ett positivt arbetsklimat där samarbete och relationer står i fokus.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har en vilja att fortsätta utvecklas inom löneområdet, både professionellt och personligt.
Vi ser gärna att du har:Eftergymnasial utbildning inom lön (YH) eller motsvarande
Cirka 1-3 års erfarenhet av självständigt lönearbete, gärna från byrå
God systemvana och intresse för digitala verktyg (erfarenhet av Hogia Lön+ är meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vad erbjuds?
Här får du möjlighet att växa i en organisation som värdesätter både kompetensutveckling och trivsel. Du får tidigt ansvar, möjlighet att påverka ditt arbete och goda förutsättningar för fortsatt karriärutveckling. Bolaget erbjuder attraktiva förmåner, friskvård, sociala aktiviteter och - framför allt - engagerade och stöttande kollegor. Företaget har haft branschens nöjdaste kunder sedan 2013 och utses regelbundet till Karriärföretag. De tror på långsiktighet och på att medarbetarna själva är med och formar sin framtid i organisationen.
Frågor och ansökanFör frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Örvell på 072-155 59 50 eller erik.orvell@peopleoffinance.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag.
Vi ser fram emot din ansökan!
