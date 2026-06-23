Lönekonsult (Payroll Associate) till Billerud i Gävle
Billerud Skog & Industri Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Gävle Visa alla ekonomiassistentjobb i Gävle
2026-06-23
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Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vi söker nu dig som vill bidra med din kompetens inom lön och vara med och utveckla vårt lönearbete. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Vi söker nu en lönekonsult (Payroll Associate) som vill kombinera det dagliga arbetet och arbeta för en ökad digitalisering och effektivisering. Du blir en del av ett engagerat Payroll‐team som ansvarar för lönerna i våra svenska bolag.
Du arbetar brett med löneprocessen från lönekörningar, kontroller och reseräkningar till att stötta chefer och medarbetare i frågor kopplat till tidrapportering, frånvaro och kollektivavtal. Rollen ger dig möjlighet att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av ett team som levererar hög kvalitet och service till verksamheten.
Hos oss värdesätts initiativ och förbättringsarbete och du får goda möjligheter att växa i din roll både genom att bredda din kompetens och på sikt fördjupa dig inom exempelvis system, processutveckling eller specialistområden inom lön.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Arbeta med lönehantering för Billeruds svenska bolag.
Genomföra kontroller och avstämningar för att säkerställa korrekt lön.
Hantera frånvaro, föräldraledighet och tidrapporterade händelser.
Säkerställa att våra processer följs och håller hög kvalitet.
Bidra i förbättringsarbete och utveckling av våra lönesystem och arbetssätt.
Arbeta för smidigare samarbete mellan lön, HR och ekonomi.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
Minst två års eftergymnasial utbildning inom lönehantering.
Ett par års dokumenterad erfarenhet av lönearbete och god förståelse för löneprocesser.
Goda kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
Har auktorisation inom lön (SRF)
Har erfarenhet av system som Medvind, HRM eller liknande.
Har arbetat med olika kollektivavtal, exempelvis Pappers avtalsområde.
Har erfarenhet av att driva initiativ kopplat till systemstöd inom lön, HR, ekonomi eller liknande. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du är en engagerad och resultatorienterad person som tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt med hög kvalitet. Du är nyfiken med ett proaktivt förhållningssätt och en vilja att utvecklas och lära nytt.
Du samarbetar gärna med andra och bidrar till teamets gemensamma resultat genom ett prestigelöst och positivt arbetssätt. Samtidigt är du trygg i dig själv och din förmåga, har hög integritet och agerar ansvarsfullt i ett arbete där struktur, regelverk och noggrannhet är av stor vikt. Du har också ett starkt systemintresse och en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetssätt och IT‐system.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Linda Kläringe, Global Manager Payroll på linda.klaringe@billerud.com
.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Marcus Blomberg, Manager HR OGC på marcus.blomberg@billerud.com
.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-19. Med anledning av semesterperioden kan återkoppling dröja något längre än vanligt.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Genom att arbeta hos oss i Gävle får du möjlighet att kombinera en roll i en global industriverksamhet med en vardag där karriär, utveckling och livskvalitet går hand i hand. Gävle är en växande och attraktiv del av Sverige där arbete, livskvalitet och närhet möts. Här kombineras stadsliv med naturupplevelser, där restauranger och kultur samsas med skogsstigar, havsbris och ett aktivt friluftsliv.
Läs mer om varför det är ett smart val att leva och bo i Gävle här: www.gavle.se/bo-och-uppleva
Varför oss?
Möjlighet att påverka och utveckla våra löneprocesser och arbetssätt i en funktion som är i ständig utveckling.
En del av ett engagerat team där vi värnar om varandra, samarbetar nära och skapar en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
Utvecklings- och karriärmöjligheter
Prestationsbaserad bonus, tillgång till fritids- och semesterbostäder, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Vår rekryteringsprocess innehåller: Screeningfrågor & rekryteringstester, intervjuer, referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri Aktiebolag
(org.nr 556023-8338), https://www.billerud.se/karriar
Korsnäsvägen 181 (visa karta
)
801 81 GÄVLE Arbetsplats
Billerud Skog & Industri AB Jobbnummer
9974147