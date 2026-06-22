Lönekonsult
Västerviks kommun / Ekonomiassistentjobb / Västervik Visa alla ekonomiassistentjobb i Västervik
2026-06-22
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Enheten för kommunservice
Vi söker nu en lönekonsult till Löneservice.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
I tjänsten som lönekonsult ingår bl.a. att ge våra kunder stöd i löne- och avtalsfrågor, arbeta med ärenden i våra system, utfärda intyg, rapportera pensionsuppgifter och genomföra och planera utbildningar för våra anställda. Vi har en telefonslinga som bemannas mellan klockan 8-12.00 måndag – fredag.
Din kompetens
Du har en utbildning på minst gymnasienivå inom relevant inriktning. Du är van vid att arbeta i digitala system obehindrat.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom lön på minst 2 år
• Erfarenhet av flerårigt arbete med löner i kommunalverksamhet
• Erfarenhet av arbete med pensioner samt pensionsavtal
• Erfarenhet av administrativt arbete med höga ärendevolymer och kontakt med kunder via telefon och digitala kanaler.
Som person är du mycket serviceinriktad och du behöver hantera dina ärenden självständigt. Du tycker om att ta ansvar men förstår samtidigt vikten av samarbete och att teamet ska lyckas med sin uppgift. Arbetet kräver noggrannhet och analytisk förmåga samt hög integritet. Att arbeta med att digitalisera processer och arbetsuppgifter är något som du ser som en naturlig del av din vardag.
Vi är en liten arbetsgrupp som behöver samarbeta tätt och stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.Övrig information
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. I denna rekryteringsprocess kan tester komma att användas som en del av urvalsarbetet samt att det kan komma att tillämpas provanställning.
Välkommen med din ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 44-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Nilab Aziz, chef ekonomi och löneservice nilab.aziz@vastervik.se 010-355 10 10 Jobbnummer
9973616