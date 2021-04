Lönekonsult - Botkyrka kommun - Ekonomiassistentjobb i Botkyrka

Botkyrka kommun / Ekonomiassistentjobb / Botkyrka2021-04-12Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge.Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare.Löneenheten inom Botkyrka kommun är en centraliserad tjänst och är organiserad under Kommunledningsförvaltningen som en av två enheter på HR-avdelningen. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsläge gällande såväl system som arbetssätt. Vi sätter verksamheternas behov främst och planerar resurser därefter. Välkommen att bli en av oss!2021-04-12Som lönekonsult hos Botkyrka kommun kommer du att ingå i ett team om 18 duktiga kollegor som tillsammans med lönechefen arbetar med ständiga förbättringar.Vi söker dig som kan:Handlägga och producera lönGe service, detta då vi har ett konsultativt förhållningssätt mot våra kunder och användareVara en utbildande partnerDu kan även komma att arbeta med förbättringar inom såväl system- som processfrågor. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg och kunnig inom löneprocessen då det ställs höga krav på att prioritera och leverera i en föränderlig arbetsmiljö.Vi söker dig som har:KY-utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom lön. Du bör vara insatt i kommunal löne- och avtalshantering såsom ferie- och uppehållslöner samt lönehanteringsprocessen för omvårdpersonal. Vidare bör du vara trygg och erfaren i att tolka kollektivavtal.För att lyckas i rollen:Vi söker dig som är en utpräglad lagspelare och sätter gruppens och verksamhetens behov främst. Vidare är du strukturerad, kan prioritera och leverera självständigt på ett noggrant sätt. Här är det viktigt med en förmåga att driva samt avsluta arbetsuppgifter och åtaganden. Du har en hög servicekänsla och ett positivt bemötande mot såväl kollegor som kunder och användare.Meriterande:Vi använder Visma Personec P som lönesystem samt ärendehanteringssystemet MMK och det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta i dessa eller likvärdiga system.ÖVRIGTFörmånerDu som medarbetare är det viktigaste vi har för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag i Botkyrka kommun. Vi erbjuder därför en rad förmåner utöver den individuella lönen, för ett sunt och hållbart arbetsliv. För mer information, följ länken "villkor och förmåner - Botkyrka kommun" nedan.Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn.Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör.Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringens gång, vänta därför inte med att skicka in din ansökan redan idag. Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillräde snarast.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Botkyrka kommun5683827