Lönechef till PHM Sweden

Andara Group AB / Administratörsjobb / Solna
2026-03-18


Visa alla administratörsjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Andara Group AB i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Lönechef till växande koncern
Vill du ta ett strategiskt helhetsansvar för lön i en koncern i stark tillväxt som växer både organiskt och genom förvärv? Har du lång erfarenhet av lönearbete, ett tryggt ledarskap och ett starkt driv för utveckling och förbättring? Då kan det här vara nästa steg för dig.
PHM Group är specialister inom fastighetsförvaltning. Koncernen består av bolag med stark lokal förankring med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning. PHM Sweden är en del av koncernen PHM Group med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Storbritannien.
Om rollen
Som Lönechef har du det övergripande ansvaret för koncernens lönefunktion. Du leder en löneenhet med sju löneadministratörer och ansvarar för hantering av cirka 2 300 löner för omkring 60 bolag inom koncernen. Antalet bolag och medarbetare förväntas fortsätta öka, vilket gör rollen både dynamisk och utvecklingsintensiv.
Rollen innebär ett tydligt koncernperspektiv där du säkerställer enhetlighet, kvalitet och regelefterlevnad - samtidigt som du driver förändring, standardisering och effektivisering i takt med tillväxt, integration av nya bolag och ökade krav på skalbarhet. Då verksamheten befinner sig i en tydlig tillväxtfas, ställer det höga krav på struktur, kvalitet, effektivitet och strategisk höjd.
Rollen är både operativ och strategisk. Du säkerställer korrekt och effektiv lönehantering samtidigt som du driver utveckling, digitalisering och ständiga förbättringar av processer, arbetssätt och system. Du rapporterar till HR-direktören.
Ansvarsområden

Leda och utveckla löneenheten, inklusive personal-, arbetsmiljö- och utvecklingsansvar

Övergripande koncernansvar för löneprocessen, från styrning till leverans

Strategiskt ansvar för att utveckla och implementera rutiner, processer och system

Driva förändrings- och förbättringsarbete kopplat till tillväxt, förvärv och harmonisering

Vara strategisk rådgivare till ledning och chefer i löne-, arbetsrätts- och organisationsfrågor

Säkerställa efterlevnad av lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer

Profil
Vi söker dig som är en mycket erfaren och trygg ledare med djup kompetens inom löneområdet samt har vana att arbeta med flera kollektivavtal. Du har:

Minst 15 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete

Minst 10 års dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med ansvar för specialistteam

Mycket god kunskap om svensk arbetsrätt, kollektivavtal och löneprocesser

Erfarenhet av att arbeta i koncernstruktur, gärna med många bolag och olika förutsättningar

Hög strategisk förmåga och dokumenterad vana av att driva förändrings-, effektiviserings- eller transformationsarbete

Som person är du:

Stabil, prestigelös och tydlig i ditt ledarskap samt van att leda i förändring

Strategisk och analytisk, med förmåga att se helhet och långsiktiga lösningar

Kommunikativ och förtroendeingivande i dialog med både ledning och medarbetare

Drivande, nyfiken och motiverad av ständiga förbättringar

PHM Sweden erbjuder:

En central och strategiskt viktig roll i en koncern i stark tillväxt

Möjlighet att sätta struktur och riktning för en skalbar lönefunktion

Ett engagerat team och ett professionellt sammanhang

En arbetsmiljö där förbättringar, initiativ och ansvar uppmuntras

Möjlighet till hybridarbete, huvudarbetsplats är vårt kontor i Solna

Mer om tjänsten

Typ av anställning: Direktrekrytering

Omfattning: Heltid

Placering: Solna

Tillsättning: enligt överenskommelse.

Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig Rekryterare Ellen Ploman-Wolinder, ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7236207-1900328".

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Industrivägen 17 (visa karta)
171 48  SOLNA

Arbetsplats
Andara Professionals

Jobbnummer
9805041

Prenumerera på jobb från Andara Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Andara Group AB: