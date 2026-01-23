Lönechef
2026-01-23
Vi söker en Lönechef till ett företag i Karlstad. Start är omgående, 9 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med.
Om rollen: Du kommer vara ansvarig för ett team om 8 lönespecialister med uppdrag att betala ut löner till ca 12 000 personer inom hela organisationen.
Grunden i ditt uppdrag är att tillsammans med teamet säkerställa kontinuerlig leverans av lön så att löner betalas ut vid korrekt tid, till rätt person och med rätt belopp.
Ett utvecklingsarbete av löneprocessen är under uppstart då det bedöms finnas förbättringspotential och automatiseringsmöjligheter. Som lönechef behöver du bidra till arbetet med expertkunskap, driva arbetet i relevanta delar och hjälpa till att bana väg och skapa förutsättningar för framdrift.
Gruppen är en del av avdelningen People Operations & Payroll och du rapporterar till chefen för avdelningen och ingår i dennes ledningsgrupp.
Rollen som lönechef innebär också kontaktytor med roller inom hela federationen och du behöver ha hög kommunikativ kompetens och förmåga att bygga starka relationer.
Vem är du?
Som person är du trygg, stabil och noggrann och skapar struktur för dig själv och andra. Du är samtidigt förändringsbenägen och kan förändringsleda med mod och ett prestigelöst sätt.
Den här rollen kräver flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Karlstad. Start är omgående, 9 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Karlstad.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
