Löneadminstratör sommarvikariat (arbetsort Örebro)
2026-04-16
Vi söker nu en löneadministratör till ett sommarvikariat på 100% med placering på vårt kontor i Örebro. Perioden gäller 29 juni - 12 augusti (måndag v 27- onsdag v 33) med introduktion och upplärning efter överenskommelse under juni. Arbetstiderna är mån-fre 08.00-17.00 inklusive en timmes lunch (möjlighet till flextid finns).
DU SOM SÖKER
Vi tror att du som söker denna tjänst bor i Örebro med omnejd och är i början av dina studier på högskolenivå/motsvarande inom exempelvis ekonomi, HR eller annat relevant område. Vidare ser du det som positivt att återkomma till oss flera somrar efter denna. Du kan också tänka dig att ibland jobba extra under terminerna då vi har arbetstoppar. Du måste vara minst 18 år.
Som person är du positiv och öppen, har lätt för att ta till dig ny kunskap och nya system. Ordning och reda är A och O för dig, du är självklart noggrann och punktlig. Du vill ta stort eget ansvar och det är helt naturligt för dig att ge god service och bidra till gott samarbete.Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Lönehantering
Intygsskrivande
Arkivhantering
Viss telefonkontakt med våra personliga assistenter, kunder och myndigheter
System att arbeta i är Kontek Lön, Tidvis (schemasystem för våra personliga assistenter), DocuWare samt Office-paketet.
VARFÖR ARBETA PÅ VIVIDA?
Som löneadministratör på Vivida blir du en del av ett engagerat och kompetent team av tjänstemän som:
samarbetar nära och stöttar varandra i arbetet
tar ansvar för sitt uppdrag och arbetar mot gemensamma mål
kombinerar engagemang och hög arbetsinsats med god livsbalans
värdesätter trivsel, hälsa och långsiktighet
bidrar aktivt till Vividas starka och inkluderande företagskultur
VIVIDA SOM ARBETSGIVARE
Vivida Assistans har en stark värdegrund och målet att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Vi vill uppfattas som en förebild inom branschen när det gäller kvalitet, etik och seriositet. Hos oss arbetar ambitiösa människor med stort engagemang och hjärtat på rätt ställe. Vi tror på att kombinera professionalism med arbetsglädje - något som märks både internt och externt.
Som löneadministratör tillhör du assistansavdelningen som ansvarar för Vividas cirka 1 000 personliga assistenter runtom i landet. I avdelningen arbetar assistanschefer, assistanskoordinatorer, uppstarts- och utvecklingsteam samt drifts- och avdelningschef i nära samverkan.
ANSÖKAN OCH TILLTRÄDE
Sista ansökningsdag är den 3 maj 2026, men intressanta kandidater kommer att kallas till intervjuer löpande och tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med att söka. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen har vi valt våra rekryteringskanaler och undanber därför erbjudanden om annonserings-, rekryterings- och bemanningstjänster.
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
Riagatan 1
)
702 26 ÖREBRO Arbetsplats
Vivida Assistans AB Kontakt
HR-chef
Anna-Karin Wallgren anna-karin.wallgren@vivida.se
