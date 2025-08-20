Löneadministratör till statlig myndighet i Örebro
Som löneadministratör kommer du att tillhöra personalenheten och främst vara ett konsultativt stöd till myndighetens chefer. Du ansvarar för lönehantering i system, samverkan med personaladministratörer samt övriga uppgifter inom löne-och personaladministration. Du driver flera parallella uppgifter självständigt med fokus på service, struktur och kvalitetssäkring av HR-processer enligt statligt regelverk.
I din roll som löneadministratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:
• Vara ett konsultativt stöd till chefer i frågor som rör löneadministration
• Registrera och hantera lönehändelser i lönesystem
• Samarbeta med personaladministratörer kring löne- och personaladministrativa frågor
• Utföra löpande arbetsuppgifter kopplade till lön och personal
• Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, avtal och regelverk inom statlig förvaltning
• Bidra till att kvalitetssäkra myndighetens HR-processer
• Ha dagliga kontakter internt med ett coachande och serviceinriktat förhållningssätt
• Ingå i ett team med löne- och personaladministratörer inom verksamhetsområdet Stöd och styrning
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som löneadministratör är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och beräknas pågå 3-6 månader framåt.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som löneadministratör
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i lönesystem (exempelvis Primula och Heroma)
• Goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Goda kunskaper om kollektivavtal
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Meriterande för tjänsten:
• Eftergymnasial områdesrelevant utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med löneadministration inom statlig eller annan offentlig förvaltning
• Dokumenterat god administrativ förmåga
• God förmåga att kommunicera och förmedla relevant information
• God erfarenhet av administrativa system och program
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt skrift på svenska
• Erfarenhet av löneadministration inom skolverksamhet
• Kunskaper om statlig reglering, arbetsrätt och avtal inom personalområdet
• Erfarenhet av arbete i UBW (tidigare agresso)
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Om dig
Vi söker dig som är prestigelös, flexibel och tar dig an både stora och små uppgifter med engagemang. Du arbetar strukturerat och noggrant, har förmåga att prioritera och hantera flera uppdrag samtidigt, samt trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett positivt bemötande, god samarbetsförmåga och ett starkt driv för att bidra till ständiga förbättringar. Du planerar och organiserar ditt arbete väl, är noggrann och har ett intresse för att effektivisera processer och hålla dig uppdaterad inom ditt område.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2025-08-27.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Nyström via maja.nystrom@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
