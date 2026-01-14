Löneadministratör till Logent

Löneavdelningen på Logent hanterar lönerna för våra bolag i Sverige, Norge och Danmark samt supporterar övriga länder inom koncernen med uppsättning, system och diverse lönerelaterade frågor. Avdelningen består av sex personer, tillhör HR-organisationen och du kommer rapportera till Lönechef.
Nu söker vi en noggrann och engagerad lönespecialist som vill ta ett stort ansvar i hela löneprocessen och bidra till fortsatt utveckling av våra arbetssätt.
Om tjänsten:
Som lönespecialist hos oss arbetar du brett med hela löneprocessen - från löneberedning till utbetalning och uppföljning. Rollen innebär många kontaktytor och du fungerar som en viktig stödfunktion för både medarbetare, chefer. Du har ett stort eget ansvar, vilket ställer krav på god struktur, hög integritet och förmåga att hantera deadlines.

Dina arbetsuppgifter
Självständigt hantera hela löneprocessen för flera bolag

Säkerställa korrekta löneutbetalningar och efterföljande rapportering

Hantera avvikelser i löneunderlag och arbeta analytiskt med felsökning

Vara kontaktperson gentemot myndigheter

Ge tydlig och pedagogisk rådgivning i lönefrågor till medarbetare och chefer

Delta i och driva utveckling och förbättring av rutiner, processer och systemstöd

Systemmiljö:
Sverige - Flex HRM, Intelliplan och Hogia Lön Plus.Norge - Webtemp och Visma.net Payroll.Danmark - Danløn
Vi hanterar både tjänstemanna- och kollektivlöner inom flera olika kollektivavtal.
Kvalifikationer:Vi söker dig som har:

Omkring tre års erfarenhet av löneadministration eller liknande roll

God systemvana och stort systemintresse

God kunskap inom arbetsrätt, kollektivavtal, skatter och pensioner

Mycket god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt

Förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift

Erfarenhet av arbete med flera kollektivavtal

Engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper:För att trivas i rollen ser vi att du är:

Noggrann, systematisk och strukturerad

Självständig men också en god lagspelare

Analytisk och lösningsorienterad

Kommunikativ, serviceinriktad och trygg i din roll

Proaktiv och utvecklingsbenägen, med intresse för förbättringsarbete

Meriterande:

Erfarenhet av lönehantering i Nederländerna/Belgien/Finland

Deltagande i systembyten, implementationer eller större förändringsprojekt

Erfarenhet av HogiaLön Plus och/eller Flex HRM

Yrkeshögskoleutbildning

Vi erbjuder en varierad roll i ett kompetent team där samarbete, ansvar och engagemang är centrala delar av vardagen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en komplex löneorganisation med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.Vi tillämpar hybridarbete.
Tjänsten är stationerad i Stockholm, Hammarby Sjöstad.

Så ansöker du
Urval görs löpande och tjänsterna kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och lämplighet.Har du frågor kring tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Thérèse Grivérus, therese.griverus@logent.se. Vi behandlar inte ansökningar via mejl p g a GDPR.

Sista dag att ansöka är 2026-07-13
