Löneadministratör till Logent
2026-01-14
Löneavdelningen på Logent hanterar lönerna för våra bolag i Sverige, Norge och Danmark samt supporterar övriga länder inom koncernen med uppsättning, system och diverse lönerelaterade frågor. Avdelningen består av sex personer, tillhör HR-organisationen och du kommer rapportera till Lönechef.
Nu söker vi en noggrann och engagerad lönespecialist som vill ta ett stort ansvar i hela löneprocessen och bidra till fortsatt utveckling av våra arbetssätt.
Om tjänsten:
Som lönespecialist hos oss arbetar du brett med hela löneprocessen - från löneberedning till utbetalning och uppföljning. Rollen innebär många kontaktytor och du fungerar som en viktig stödfunktion för både medarbetare, chefer. Du har ett stort eget ansvar, vilket ställer krav på god struktur, hög integritet och förmåga att hantera deadlines.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Självständigt hantera hela löneprocessen för flera bolag
Säkerställa korrekta löneutbetalningar och efterföljande rapportering
Hantera avvikelser i löneunderlag och arbeta analytiskt med felsökning
Vara kontaktperson gentemot myndigheter
Ge tydlig och pedagogisk rådgivning i lönefrågor till medarbetare och chefer
Delta i och driva utveckling och förbättring av rutiner, processer och systemstöd
Systemmiljö:
Sverige - Flex HRM, Intelliplan och Hogia Lön Plus.Norge - Webtemp och Visma.net Payroll.Danmark - Danløn
Vi hanterar både tjänstemanna- och kollektivlöner inom flera olika kollektivavtal.
Kvalifikationer:Vi söker dig som har:
Omkring tre års erfarenhet av löneadministration eller liknande roll
God systemvana och stort systemintresse
God kunskap inom arbetsrätt, kollektivavtal, skatter och pensioner
Mycket god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med flera kollektivavtal
Engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper:För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann, systematisk och strukturerad
Självständig men också en god lagspelare
Analytisk och lösningsorienterad
Kommunikativ, serviceinriktad och trygg i din roll
Proaktiv och utvecklingsbenägen, med intresse för förbättringsarbete
Meriterande:
Erfarenhet av lönehantering i Nederländerna/Belgien/Finland
Deltagande i systembyten, implementationer eller större förändringsprojekt
Erfarenhet av HogiaLön Plus och/eller Flex HRM
Yrkeshögskoleutbildning
Vi erbjuder en varierad roll i ett kompetent team där samarbete, ansvar och engagemang är centrala delar av vardagen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en komplex löneorganisation med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.Vi tillämpar hybridarbete.
Tjänsten är stationerad i Stockholm, Hammarby Sjöstad.Så ansöker du
Urval görs löpande och tjänsterna kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och lämplighet.Har du frågor kring tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Thérèse Grivérus, therese.griverus@logent.se
