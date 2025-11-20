Löneadministratör till internationell koncern i Göteborg!
Vill du vara en del av Payroll Operations-teamet hos ett av Sveriges mest respekterade globala företag? Vi söker just nu en prestigelös expert med snabb start. Din förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa slutlöner, semesterberäkningar och att hantera hela lönecykeln är helt avgörande. Uppdraget är med omedelbar start och sträcker sig fram till slutet av mars.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta i kundens Payroll Operations-team, vars primära ansvar är att hantera hela lönecykeln och leverera korrekt lön till alla medarbetare i Sverige vid rätt tidpunkt. Teamet agerar också expertstöd i alla lönrelaterade ärenden. Detta är en operativ nyckelroll där din precision och djupa kunskap om svensk lönelagstiftning är avgörande.
Dina arbetsuppgifter
• Lönekörning: Utföra och säkerställa att hela lönecykeln körs korrekt.
• Lönedelar: Hantera alla lönedelar, inklusive lönejusteringar, uträkning av semesterersättningar och slutlöner.
• Lönefrågor: Svara på inkommande lönefrågor från anställda och agera expertstöd.
• Lagar och Avtal: Säkerställa att lönen följer svenska lagar och kollektivavtal.
• Administration: Registrera och arkivera lönedokument och personalförändringar i kundens system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom lön/ekonomi.
• Systemkunskap i SAP och SD Worx.
• Erfarenhet av kundsupport/att svara på lönfrågor.
• Har flera års erfarenhet av löneadministration och kan hantera alla delar av lönecykeln självständigt.
• Har utmärkt datorvana i MS Office, speciellt Excel.
• Är flytande i svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Stresstolerant
• Hjälpsam
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
