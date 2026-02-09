Löneadministratör till Fenix Holding AB
2026-02-09
Har du tidigare erfarenhet av lönehantering, pensions och kollektivavtalsfrågor? Vill du ta dig an mer ansvar och arbeta utvecklande inom en snabbväxande koncern? Då är tjänsten som Löneadministratör hos Fenix Holding AB någonting för dig!
Om Fenix Holding
Fenix Holding AB är moderbolaget i en koncern som bland annat innefattar företagen Teknisk Fastighetsservice AB, Hedern Fastigheter och Förvaltningsaktiebolaget Castor. Koncernen är verksamma inom olika fastighetsrelaterade näringar från Skåne i söder till Boden i norr, men har sin bas i Sundsvall. Tillsammans omsätter koncernens bolag ca. 700 Mkr och antalet anställda uppgår till närmare 500 medarbetare.
I rollen som löneadministratör ansvarar du för att koncernens hela löneprocess fungerar optimalt och du kommer även att vara huvudansvarig för koncernens lönesystem. Som löneadministratör arbetar du huvudsakligen med lönebearbetning, utbetalning av lön, avtalstolkning och tillhörande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer även att ge stöd och utbildning till chefer och medarbetare. Som löneadministratör ingår du i avdelningen verksamhetsstöd, där både lön och HR ingår.
Tjänsten innebär att du arbetar med flera bolag inom Fenix-koncernen, vilket idag innefattar nära 500 medarbetare från Uppsala i söder till Luleå i norr. Koncernen är lokalt förankrad i Norrland med korta beslutsvägar och en stark känsla av entreprenörskap.Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av löneadministration och arbete med arbetsrättsliga lönefrågor samt kunskap om lagstiftning och kollektivavtal inom området. Du har vana av att administrera pensioner och försäkringar och är väl insatt i löneprocessens samtliga steg. Som person är du självgående, serviceinriktad och har förmågan att både hantera och prioritera flera ärenden samtidigt. Du är ansvarsfull, strukturerad och har en god kommunikativ förmåga då arbetet innebär kontakt med medarbetare i samtliga koncernens bolag. Vidare ser vi att du behöver vara drivande och produktiv i ditt arbetssätt, då du kommer tilldelas mycket frihet under ansvar i din tjänst.
Du har goda kunskaper i svenska, i så väl tal som skrift, och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lönesystemet Flex HRM.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Sundsvall
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Kontakt: Catarina Sjöbom, HR-ansvarig, på tel. 070-600 60 86, eller Sofie Nystedt, HR-generalist, på tel. 070-600 49 25
Din ansökan skickar du till rekrytering@fenixholding.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
