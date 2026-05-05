Löneadministratör
Hero AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Det här är en möjlighet att kliva in i en central lönefunktion där du inte bara administrerar - du bidrar till att skapa struktur, kvalitet och stabilitet i hela löneprocessen.
Rollen är placerad i Kungsängen och innebär ett nära samarbete med verksamheten, korta beslutsvägar och ett högt tempo. Här får du en viktig position i ett team där ditt arbete gör skillnad direkt och där du samtidigt får möjlighet att utvecklas vidare inom lön.
Det här är en hands-on roll med stort eget ansvar och god insyn i hela löneflödet.
Vad du kommer att göra:
Du blir en viktig del av lönearbetet och stöttar i den dagliga hanteringen. Fokus ligger på:
Löpande löneadministration
Hantering av tjänstemannalöner
Kontroll av underlag, avtal och rapportering
Arbete i hela löneflödet - från insamling av underlag till färdig lönekörning
Hantering av reseräkningar och utlägg
Viss uppföljning och analys i Excel
En roll där förståelse är avgörande
Här räcker det inte att bara följa en process - du behöver förstå helheten.
Organisationen omfattar flera bolag och olika kollektivavtal, vilket ställer krav på noggrannhet och ett analytiskt arbetssätt. Du behöver känna dig trygg i att:
Tolka vad som gäller i olika situationer
Arbeta proaktivt och ligga steget före
Uppmärksamma avvikelser och säkerställa kvalitet i leveransen
Det är i dessa delar du verkligen gör skillnad.
Vem vi tror att du är
Du har troligen 1-2 års erfarenhet av arbete med löneadministration och har fått en god grundförståelse för hela löneprocessen.
Vi lägger stor vikt vid hur du arbetar och tänker. Vi tror att du:
Är nyfiken och vill förstå på djupet
Ställer frågor och söker förståelse
Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
Är prestigelös och tar ansvar där det behövs
Trivs i en miljö med tydlig kommunikation och tempo
Har en vilja att utvecklas och bli riktigt skicklig inom lön
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och löper i tolv månader, med goda möjligheter till anställning hos kund.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7678641-1980722". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9891074