Lokalvårdare till Ocab i Kiruna!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Städarjobb / Kiruna Visa alla städarjobb i Kiruna
2025-09-23
Är du en lagspelare som är samarbetsvillig, lyhörd, arbetsvillig och har en stark vilja att utvecklas? Då är det dig vi söker!
Ocab är Sveriges ledande skadeserviceföretag med både kunnandet och kapaciteten att leverera marknadens starkaste erbjudande, samtidigt som det personliga och lokala engagemanget är själen i vår verksamhet. Vi är 1400 medarbetare som varje dag hjälper våra kunder att begränsa, åtgärda och förebygga skador. Som arbetsgivare är Ocabs ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas. Vi har räddat värden sedan 1964, välkommen att göra det tillsammans med oss!
På Ocab är ingen dag är den andra lik. Du är ute på skadeplatser och träffar människor och får chansen att hjälpa dem på olika sätt. Vi strävar vi efter en öppen företagskultur. Hos oss blir du snabbt en i gänget, samtidigt som du blir en del av något större. Vi finns i hela landet och tillsammans med våra systerbolag erbjuder vi en bredd av möjligheter att utvecklas med oss. På Ocab tillmötesgår vi medarbetarens intresse av sitt arbete. Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad. Som lokalvårdare hos Ocab arbetar du med både traditionell städning och mer specialiserad rengöring i samband med exempelvis vattenskador, bränder eller andra typer av saneringsuppdrag. Arbetet sker ofta ute hos våra kunder och kan variera från dag till dag, vilket gör rollen både omväxlande och utvecklande.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med 8-10 års erfarenhet av lokalvård. Du bör även ha körkort för manuell bil då det ingår att köra till arbetsplatsen i bil. Du ska kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du bör även tycka om ett fysiskt arbete.
Det är viktigt att du som person är serviceinriktad och driven då du representerar Ocab hos kunder.
Det är meriterande om du har en certifiering för SRY.
Tjänsten är förlagd på heltid. Start enligt överenskommelse.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt på mail: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten när vi hittat rätt person. Välkommen med din ansökan
OM FÖRETAGET
Ocab är Sveriges ledande skadeserviceföretag med både kunnandet och kapaciteten att leverera marknadens starkaste erbjudande, samtidigt som det personliga och lokala engagemanget är själen i vår verksamhet. Vi är 1400 medarbetare som varje dag hjälper våra kunder att begränsa, åtgärda och förebygga skador. Som arbetsgivare är Ocabs ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas. Vi har räddat värden sedan 1964, välkommen att göra det tillsammans med oss!
