Lokalvårdare/Städare
Leonaa AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-07-30
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Om jobbet
Vill du arbeta i ett växande och serviceinriktat företag? Nu söker vi engagerade lokalvårdare som vill vara med och bidra till hög kvalitet och nöjda kunder.
I rollen som lokalvårdare/ städare kommer du att utföra lokalvård inom ditt tilldelade område. Arbetet innefattar daglig städning, periodiskt underhåll samt säkerställande av att våra kunders lokaler håller en hög standard.
Tjänsten innebär kundkontakt och ställer krav på ett professionellt bemötande och god servicekänsla.
Arbetet kan innebära resor mellan olika arbetsplatser, främst så har vi uppdrag där vi städar till företag
Språkkrav
Svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: Shiar@connectbase.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leonaa AB
(org.nr 559565-3469)
Ingenjör Bååths Gata 11 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Kontakt
Shiar Amin Shiar@connectbase.se Jobbnummer
10016514