Lokalvårdare/Städare - Dagtid
Bakgrund
XLNT är det hållbara och moderna valet för servicetjänster avseende hotell/kursgårdar, arbetsplatser, gallerior/köpcentrum och fastighetsägare på marknaden och omsätter ca 150 miljoner med mer än 300 anställda.
Vi har fyra raka Di-Gaseller och blivit utsedda till ett av Europas snabbast växande företag enligt Financial Times lista; FT1000 för 2022 och 2023.
De flesta av våra avtal har lokalvård som grund, och en del av vår framgång är såklart matchningen mellan andra företag som uppskattar vad vi erbjuder vilket gett oss kanske branschens starkaste retention siffror avseende kundavtal, 99,39% i senaste undersökningen.
Har du ett intresse för en hållbar framtid och vill vara med att bygga upp Sveriges grönaste kontorsservice?
Ser du dig själv som en strukturerad och organiserad person som tycker om städning?
Då kan du passa in som vår nya medarbetare!
Vi erbjuder dig En rolig och utvecklande roll i ett expansivt och framgångsrikt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Du erbjuds ett aktivt och omväxlande arbete med stort eget ansvar.
XLNT omfattas av kollektivavtal och erbjuder 12 st kostnadsfria utbildningar om året inom vårt kompetensutvecklingsprogram.
Du får en grundlig utbildning enligt de arbetsuppgifter du kommer med såväl teoretiska som praktiska moment. Regelbundna medarbetar- och utvecklingssamtal och gemensamma aktiviteter som exempelvis personalfester och arbetsplatsträffar.
Du ska drivas av att göra kunder nöjda, göra dig och dina medarbetare nöjda, och vilja göra världen till en mer hållbar och grön plats.
Om tjänsten Vi letar efter lokalvårdare för kontorstäning. Arbetet sker dagtid med möjlighet till arbete även på helger.
Du kommer vara ansiktet utåt för oss på XLNT och är den absolut viktigaste resursen som finns hos oss!
Din Profil
Du har minst ett år städerfarenhet.
Du är självgående och har ett bra öga för detaljer.
Det är viktigt att du har förmågan att vara trevlig mot kunder.
Du gillar att arbeta med andra för att gemensamt lösa en uppgift.
Du följer eller utformar instruktioner och rutiner samt planerar och arbetar systematiskt.
Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Körkort är meriterande men inte ett krav.
