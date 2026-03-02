Lokalvårdare med Körkort
2026-03-02
Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
I Clean Green är ett städföretag med bas i Stockholm. Vi har över tio års erfarenhet i branschen och arbetar med uppdrag på upp till 60 000 kvm. För oss är städning ett hantverk där miljö, kvalitet och medarbetare står i fokus. Vi är certifierade som Great Place to Work och rankade som en av Sveriges bästa arbetsplatser.Om tjänsten
Vi söker nu en medarbetare för heltidsarbete i Stockholm (Förbifart Stockholm - etablering i Kungens Kurva).
Arbetsuppgifterna består av städning av etablering, främst toaletter och andra personalytor. Du kommer att köra bil i tjänsten och arbeta självständigt eller i team beroende på uppdrag.
Tjänsten är på heltid under en begränsad period, med chans till förlängning.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lokalvård
B-körkort (obligatoriskt)
God fysik
KvalitetsmedvetenDina personliga egenskaper
Ansvarsfull
Självgående
Flexibel
Noggrann och detaljmedveten
Serviceinriktad
Du tycker om att städa och tar yrket på allvar
Vi erbjuder
Varierande uppdrag
Ett strukturerat och miljömedvetet arbetssätt
Ett stabilt företag med god arbetsmiljöSå ansöker du
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet och professionalism står i fokus?
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICG Sverige AB
(org.nr 556812-7988)
Hästholmsvägen 28 (visa karta
)
131 30 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771777